Tendrán escrituras 500 familias de las Colonias “San Benito” y “Raquel Alonso”

500 familias de las Colonias “San Benito” y Raquel Alonso” tendrán escrituras de sus propiedades a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, cuyo encargado del Módulo en Soto la Marina de esa dependencia federal es el Lic. Florentino Castro Nárvaez, quien depende de la representación Tamaulipas del INSUS, a cargo del Mtro. Yeraldo Emanuel Torres Flores.

En reunión de cabildo celebrada la mañana del pasado martes encabezada por la Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez, se aprobó por parte del Cabildo el plano correspondiente de la Colonia “San Benito”, de lo que tomó conocimiento el encargado del Módulo en Soto la Marina del INSUS al asistir a la sesión pública, para que sigan adelante los trámites relacionados para la regularización de los terrenos de este popular asentamiento humano.

La Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez destacó la coordinación entre el Gobierno de Soto la Marina tanto con las instancias federales como estatales para, como en este caso, dar certeza jurídica a familias que no cuentan con escrituras de su patrimonio familiar.

En esa sesión de cabildo, el Lic. Florentino Castro Narváez dio a conocer que dentro de los programas de escrituración a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable también se encuentra el Ejido La Pesca, así como terrenos del fundo legal de las Colonias “Barrio Blanco” y “Juventud Revolucionaria”.

En entrevista con El Redactor, el encargado del Módulo en Soto la Marina del INSUS dio a conocer, que en el caso del Ejido La Pesca, se logró la autorización del programa de escrituración, después de haber librado el decreto de que esa zona es considerada área protegida, pero como el asentamiento ya existía desde antes del decreto, éste no podía ser retroactivo, lo que permitirá que las familias de esa comunidad turística cuenten con escrituras de sus patrimonios.

El Lic. Florentino Castro Narváez destacó el gran interés por parte de la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez para que las familias que no tienen escrituradas su propiedad cuenten con esa certeza jurídica y que en razón a ello la Oficina de Catastro no cobrará el trámite inicial que incluye la asignación de claves catastrales, que son fundamentales para los trámites que realiza el INSUS en el programa de escrituración.

Informó asimismo nuestro entrevistado, que otro asentamiento humano como lo es la Colonia “Arboledas” ubicado frente a la Colonia “San Benito” también será escriturado, para lo cual ya se prepara el contrato de pago para la escrituración.

Sobre el costo de la escrituración en las Colonias “San Benito” y “Raquel Alonso”, el Lic, Florentino Castro Narváez indica, que en el caso donde las familias ya tienen su casa y ahí viven, la escritura no tendrá costo, pero que en el caso de lotes sin habitar el costo pudiera ser de alrededor de 8 mil pesos.