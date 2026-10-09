Reconoce Dámaso Anaya a trabajadores universitarios en el 53 Aniversario del SUTUAT

Matamoros, Tam.- 9 de octubre de 2026.- En un marco de unidad y fortalecimiento institucional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, presidió la ceremonia conmemorativa por el 53 Aniversario del Sindicato Único de Trabajadores de la UAT (SUTUAT), donde destacó el papel estratégico de la base trabajadora como pilar de la transformación y crecimiento de la casa de estudios.

Asimismo, reconoció la articulación diaria entre las distintas facultades, escuelas y dependencias con el personal sindicalizado, así como el alto sentido de responsabilidad con el que se desarrollan las labores cotidianas, enfatizando que el avance y la consolidación de la UAT son resultado del esfuerzo conjunto y de la entrega constante de la estructura gremial.

“Trabajando en equipo, con respeto mutuo y visión de futuro, garantizamos el crecimiento de nuestra institución; un fortalecimiento que trasciende a las familias universitarias y que se refleja en una Universidad cada vez más sólida y respetada”, sostuvo.

En ese sentido, reafirmó que la labor sindicalizada constituye el soporte operativo indispensable de las tareas académicas y administrativas, ya que, desde el inicio de la jornada, el personal asegura la apertura de aulas, la gestión de trámites y la atención cercana a estudiantes y familias, convirtiéndose en el primer rostro institucional y en el motor que mantiene en marcha a la UAT.

El rector destacó que las 2 573 personas que integran el SUTUAT, entre personal de base, eventuales y jubilados, encarnan historias de vida y superación que construyen la identidad universitaria: “Queremos mirarlos de frente y darles el reconocimiento que merecen. Ustedes son la cara de la UAT y, con su trato, construyen la confianza en nuestra institución”, afirmó.

De igual forma, puntualizó que el diálogo franco y el entendimiento compartido han permitido consolidar una relación institucional de respeto y madurez política entre la Rectoría y la representación sindical, orientada siempre a entregar resultados colectivos.

Por su parte, el secretario general estatal del SUTUAT, Eduardo Serna Tristán, expresó su agradecimiento por el respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado, reconociendo la presencia de autoridades universitarias, integrantes de los comités ejecutivos estatal y seccional, delegados de la sección norte y personal jubilado.

Evocó el origen de la agrupación, destacando que hace 53 años un grupo de trabajadores visionarios sembró la semilla de una organización gremial sólida que continúa siendo motivo de orgullo y certeza para miles de familias.

El acto central de la jornada estuvo dedicado a honrar y reconocer la trayectoria de trabajadoras y trabajadores sindicalizados que han cumplido 15, 20, 25, 30, 35 o más años de servicio ininterrumpido. A través de este homenaje, la UAT y el SUTUAT resaltaron décadas de entrega, compañerismo y sentido de pertenencia que han dejado una huella imborrable en la institución.