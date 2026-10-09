POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La arena política victorense se calienta

En sus marcas, hagan sus apuestas, los potros y potrancas están en la trayectoria de ascenso a una candidatura. Aunque es muy temprano, las ansias de novillero(a) ya se sienten en el redil, y ahí estarán latentes, manifiestas, esperando que llegue el 27 de marzo (y hasta el día 31) para registrarse ante el INE, y las campañas electorales comienzan el 19 de abril de 2027 y concluyen el 2 de junio del mismo año, 4 días antes de los comicios.

En esas condiciones es que la arena política victorense se calienta, empiezan a circular las primeras encuestas, ¿Quién las paga? Nunca se sabe, pero es un instrumento muy eficaz para abrir camino a los candidatos, sobre todo en este juego, donde “camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

Las encuestas que miden las preferencias electorales, las requieren los candidatos para conocer su posicionamiento, una vez conocida su situación frente al electorado, si los números no están a su favor tiene oportunidad de maquillarlas, y elaborar su plan de trabajo, tomando en cuenta los puntos débiles y los sectores donde la aprobación no es alta para redireccionar su estrategia.

En ese punto de partida, la encuesta de “Electoralia” coloca a Hugo Reséndez con 27% de las preferencias; esto representa, 9 puntos arriba de Pepe Braña otro aspirante rumbo al 2027. Esto ocurre en los primeros días del presente mes de octubre, es una realidad del momento y habrá de modificarse conforme avance el calendario.

Esta medición coloca a Pepe Braña con 18% de preferencias, seguido por Katalyna Méndez Cepeda con 15%; y le pisa los talones, Karl Becker Hernández con 14 puntos; enseguida figura Gerardo Illoldi con 10%; luego Rómulo Pérez Sánchez con 3 %, el 12% permanece indeciso.

En cuanto a la intención de voto por partido, Morena se ubica a la cabeza al registrar 44%, frente al 23 % del PAN, lo cual representa una diferencia de 21 puntos. Movimiento ciudadano tiene 5%, y el Partido Verde 4 %.

Por lo que respecta a los perfiles panistas, figuran Jorge “Tico” García que alcanza un 14% y seguido de Juan José Salazar con 13%; aunque hay que aclarar que el 61% todavía no define su preferencia.

Por el PRI, Lacho Reina registra 14%; en Movimiento Ciudadano Daniel Pérez obtuvo el 15 %.

Esta encuesta se levantó del 3 al 8 de octubre, se aplicaron 2,500 entrevistas telefónicas y por redes sociales; su confianza estadística es de 95 % y tiene un margen de error del 1.96%.

Es una fotografía del momento, es un diagnóstico que permitirá el diseño de una estrategia, el proceso electoral ya está en marcha, esperemos los desempeños de los participantes en esta competencia, cuya reseña apenas se empieza a escribir.

FALTAN MEDICAMENTOS E INSUMOS EN LOS IMSS: TRABAJADORES. – Luego de las protestas de trabajadores del IMSS en una docena de estados por falta de medicamentos e insumos, además de demandar un incremento salarial del 10 %, es un tema que debe preocupar a todas las entidades, porque “Cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar”. Por ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que va a iniciar un recorrido por diferentes entidades del país para conocer de manera directa la problemática.

La medida de la Jefa de la Nación es una buena salida para hacer tiempo, calmar los ánimos y de paso, fortalecer a la institución presidencial por su cercanía con el pueblo y mientras se acuerdan soluciones.

Por circunstancias obvias, no pueden aterrizar soluciones de gran calado, cuando el gobierno federal se encuentra en la recta final de 2026, el presupuesto se agota y no hay posibilidades de grandes cambios en los últimos 80 días que restan en el presente año.

El reclamo de los trabajadores no sólo es de tipo salarial, sino por las condiciones en que laboran, sin materiales de curación y medicamentos suficientes. Tamaulipas no forma parte del bloque de 12 estados en pie de lucha, no, por lo menos hasta este 9 de octubre. De las entidades que conforman este movimiento, sólo en Chihuahua suspendieron el servicio de consultas programadas y el servicio de guarderías, y no es para menos, la queja es que además de la falta de insumos para atender a los derechohabientes, no cuentan ni siquiera con jabón, y mucho menos oxígeno.

En Puebla los trabajadores del IMSS tomaron las calles para hacer pública su protesta hasta plantarse en la parte exterior de su sindicato, para que las personas se enteraran de su reclamo manifiesto en cartones y mantas. La mayor parte de las entidades en estado de protesta, no han suspendido las consultas, ni el servicio de guardería, esperemos que el fuego no nos llegue hasta acá, y que los manifestantes reciban pronto una respuesta a sus peticiones.

Este es un síntoma del clima que se empieza a construir en el país, también es un signo del estado de carencia que ha empezado a aflorar, esperemos que en 2027 se construyan nuevas alternativas con capacidad para enfrentar estas condiciones y hacer frente a los desafíos por venir.

MUNICIPIO EN ALERTA PREVENTIVAS POR TEMPORADA INVERNAL. –

En la sesión No. 5 de la Mesa de Salud Municipal celebrada en la Sala de Cabildo, las autoridades del Ayuntamiento con la participación de autoridades de las diferentes instituciones de salud, la Secretaría de ese ramo, así como la de Educación, articularon estrategias preventivas y de contención frente a virus y padecimientos propios de la temporada de frío.

También fue oportunidad para dar a conocer el avance significativo que observa el proyecto para la creación de 24 Consultorios del Sistema Universal de Salud en la Capital del Estado, consolidando así la infraestructura de atención médica para la comunidad.

El alcalde Lalo Gattás, estuvo representado por el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva. Asimismo, asistieron los delegados de Bienestar Federal, IMSS, ISSSTE, las secretarías estatales ya mencionadas líneas arriba, así como titulares de las diversas áreas del Municipio.

DONA FAMILIA UAT ÚTILES ESCOLARES EN ESCUELAS PRIMARIAS. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de Familia UAT, entregó más de 350 paquetes de útiles escolares a niñas y niños de educación básica, como parte de la colecta “Impulsando Corazones”. De esta manera se apoya a estudiantes de educación básica en su formación académica.

El acto fue encabezado por la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, quien tuvo a su cargo la entrega del material educativo en escuelas primarias situadas en comunidades rurales de Ciudad Victoria y Güémez.

El programa “Impulsando Corazones” tiene como propósito apoyar a estudiantes en situación vulnerable, para que cuenten con los materiales básicos para su aprendizaje. De ahí que los beneficiados fueran principalmente de la zona rural, entre ellas las escuelas primarias “Pedro José Méndez” del Ejido la San Juana; “Melchor Ocampo” del Ejido Santa Rosa; “Emilo Carranza” del Ejido Acatlán; “Gral. Luis Caballero” del Ejido Progreso y “Alma Campesina” del Ejido El Rusio de Cd. Victoria. No fueron los únicos, hubo otras instituciones del sector rural beneficiadas.