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Premian al equipo “Las Palomas” del CBTA 271 por ser campeones de torneo de futbol

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Por haberse convertido en campeones del Torneo Intramuros de Futbol Varonil, el equipo del CBTA 271 fue felicitado y premiado en un sencillo pero significativo evento que se llevó a cabo en el plantel.

Fue la Lic. Sanjuanita Yareli Walle Banda quien reconoció en nombre de toda la comunidad educativa a su cargo, el esfuerzo, disciplina, compañerismo y la pasión por el deporte por parte de los integrantes del equipo que se convirtieron en campeones en dicho torneo de futbol.

Como parte de ese reconocimiento, se les hizo entrega de un premio en efectivo que de manera personal les entregó la Lic. Sanjuanita Yareli Walle Banda.

¡CBTA 271, formando jóvenes con talento, disciplina y espíritu de equipo!

 

 

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