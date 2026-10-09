Orientan a estudiantes de la UPRR para acceder a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Octubre 09 de 2026.- Con el objetivo de brindarles información sobre la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y las oportunidades que este programa representa, la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) fue sede de una plática informativa dirigida a estudiantes de nuevo ingreso de la generación 2026.

Héctor Diez Rodríguez, rector de la universidad, informó que durante la jornada, que contó con la participación de Nadia Lizbeth Ochoa Becerra, titular de la Oficina de Representación en Tamaulipas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, se explicó a las y los estudiantes el proceso de solicitud, los aspectos que deben considerar para acceder a este apoyo y la importancia de mantenerse atentos a los procedimientos establecidos.

Destacó la importancia de acercar a la comunidad estudiantil información clara y oportuna sobre los programas de apoyo educativo para que puedan acceder a ellos, ya que representan recursos económicos destinados a continuar su educación.

“El acceso a las becas representa una herramienta importante para que las y los estudiantes puedan continuar con su preparación profesional y concentrarse en alcanzar sus metas académicas”, enfatizó.

Señaló que, como parte de esta jornada, se realizó también la entrega de tarjetas a estudiantes de otras generaciones que previamente habían efectuado su solicitud y que, tras completar el proceso correspondiente, recibieron el medio para disponer de este importante recurso.

Agradeció la disposición de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, así como el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por impulsar acciones que favorecen el acceso, la permanencia y el desarrollo de las y los jóvenes en la educación superior, y refrendó su compromiso de acercar a la comunidad estudiantil información y oportunidades que contribuyan a fortalecer su formación profesional.