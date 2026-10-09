Operativo “Moto Segura” es para salvar vidas: Glynnis Jiménez Vázquez

200 accidentes con 6 fallecidos en 10 meses

El Operativo “Moto Segura” es para salvar vidas y que no circulen unidades reportadas como robadas, dijo la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez durante la reunión de Cabildo del pasado martes, donde dio cuenta que de enero del 2026 al 4 de octubre de este mismo año se registraron 200 accidentes de motociclistas, en donde lamentablemente 6 perdieron la vida, razón por la cual dicho operativo dispuesto por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad Pública para que se aplique en todos los estados y sus municipios, con lo que se deja en claro que no se trata de una medida que haya dispuesto la Alcaldía.

Dentro de este mismo asunto, la presidenta municipal refirió, que de acuerdo las estadísticas de accidentes de motocicletas, 136 personas han resultado con fracturas y 96 con traumatismo craneoencefálico, en estos casos por no usar el caso.

De manera muy específica, la Alcaldesa indicó, que el Gobierno de Soto la Marina analizará la manera poner a disposición de los motociclistas casos de seguridad con la aplicación un subsidio para que los puedan comprar y de esta manera apoyarlos para que los utilicen al manejar, ya que eso les puede salvar la vida en un accidente.

Dijo asimismo la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, que se reunirá con el Coordinador de Oficinas Fiscales para buscar un descuento para el trámite de licencias de conducir y motivar a todos los motociclistas para que tramiten su documento y que asimismo se tratará de apoyar a los dueños de motocicletas que no tiene documentos, para que, después de verificar que no tiene reporte de robo, cuentan con un documento que ampare la propiedad de la unidad, además de que se buscará colocarles un código QR donde se contará con todos los datos de la motocicletas y de su propietario.