Olga Sosa informa sobre proyectos carreteros, gasoducto y vivienda para Reynosa

La senadora destacó los proyectos federales de infraestructura, la tecnificación de distritos de riego y las reformas constitucionales impulsadas desde el Senado de la República

Reynosa, Tamaulipas.– La senadora de la República, Olga Sosa Ruíz, encabezó una asamblea informativa en Reynosa, donde dio a conocer los principales proyectos de infraestructura contemplados por el Gobierno de México para esta región fronteriza, entre los que destacan dos importantes obras carreteras, un gasoducto próximo a inaugurarse, la modernización de distritos de riego y construcción de vivienda adecuada.

Durante el encuentro convocado por el Dr. Alfonso de León y Profesor José Luis Godina, la legisladora tamaulipeca explicó que uno de los proyectos de mayor alcance es la supercarretera del Golfo Norte, que conectará el sur con el norte de Tamaulipas, de Tampico a Reynosa, a través de una ampliación de 500 kilómetros carreteros para mejorar la conectividad.

Asimismo, informó sobre el proyecto carretero en curso Cadereyta-Reynosa, considerado dentro de las acciones federales de infraestructura para fortalecer la conectividad regional y facilitar la movilidad entre importantes zonas industriales y comerciales del noreste del país.

En materia energética, Olga Sosa destacó la próxima inauguración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del gasoducto que actualmente atraviesa la zona urbana de Reynosa, una medida orientada en fortalecer el sector energético y mejorar las condiciones de seguridad.

La senadora también se refirió a la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, proyectos dirigidos a mejorar el aprovechamiento del agua en uso agrícola.

En el rubro de vivienda, explicó que se contemplan construcción y entrega, como ya ha cumplido, de vivienda adecuada mediante los programas federales de Infonavit, Fovissste y Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

*Informa Olga Sosa sobre reformas aprobadas en el Senado.*

Como parte de su encuentro con la ciudadanía, Olga Sosa presentó un balance de la actividad legislativa desarrollada en el Senado de la República, donde destacó las 27 reformas constitucionales mencionadas durante la asamblea, así como diversas iniciativas relacionadas con los derechos sociales, la justicia y la seguridad.

Entre los temas abordados se encuentran la reforma al Poder Judicial, la reducción de la jornada laboral, las modificaciones legislativas relacionadas con el delito de feminicidio, las disposiciones para combatir la extorsión y la propuesta sobre nacionalidad única para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, gubernatura o jefatura de gobierno.

La legisladora señaló que estas acciones forman parte de la agenda de trabajo que se desarrolla en el Congreso de la Unión y del proyecto de gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, Olga Sosa reiteró la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre los proyectos federales destinados a Tamaulipas y las decisiones legislativas que tienen impacto en la vida pública del país.