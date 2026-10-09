Logra Tamaulipas el primer lugar en crecimiento industrial en el país

-La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó el crecimiento de 15.7% registrado por Tamaulipas en junio de 2026 según el INEGI

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 09 de 2026.- Tamaulipas registró el mayor crecimiento de la actividad industrial del país en junio de 2026, con un aumento de 15.7% respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el INEGI.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que en una comparación mensual, el estado también se consolidó como el de mayor crecimiento nacional gracias al dinamismo de los sectores principalmente minería petrolera, manufactura y construcción.

“Este resultado refleja la fortaleza de nuestro sector industrial, el dinamismo de la inversión y, sobre todo, la solidez de una economía, y es reflejo del liderazgo del gobernador Américo Villarreal y su trabajo en materia de seguridad, certeza jurídica, infraestructura y fortalecimiento económico, está generando condiciones favorables para la inversión y el crecimiento”, explicó.

En la comparación anual, el INEGI también ubicó a Tamaulipas entre las entidades con los incrementos más destacados, junto con Hidalgo, Colima, Veracruz, Yucatán y Oaxaca.

La titular de la dependencia estatal señaló que el desempeño en la actividad industrial reafirma la tendencia de crecimiento de la actividad económica que ha mostrado en este año la entidad, la confianza de las empresas del sector para seguir creciendo en el estado y la confianza en la vocación manufacturera de la entidad.

“La Secretaría de Economía continuará trabajando con el sector productivo para que el crecimiento industrial contribuya a generar más oportunidades y bienestar para las familias tamaulipecas”, finalizó Ninfa Cantú.