Lleva SEBIEN apoyos sociales a Congregación Caballeros

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 09 de 2026.- En una nueva jornada por territorio y con cercanía con la gente, la Secretaría de Bienestar Social efectuó la entrega de diversos apoyos a familias de la Congregación Caballeros del municipio de Victoria, donde también se pusieron en marcha las actividades del programa “Impulsando tu Bienestar”, consistente en acciones de limpieza, desmonte y rehabilitación.

En un evento realizado en la techumbre de esta localidad, la titular de la SEBIEN, Silvia Casas González, habló ante los presentes para manifestarles el saludo del gobernador Américo Villarreal Anaya, de quien dijo está cercano y atento a las demandas de la población que más lo necesita.

Reiteró que desde esa secretaría se dará continuidad a un trabajo con mucha voluntad, cariño y empeño para cumplir la encomienda impuesta por la política social para la transformación con bienestar de las familias de Tamaulipas.

Casas González enumeró cada uno de los programas con que cuenta la Secretaría de Bienestar e invitó a las familias de esa localidad a solicitar los apoyos existentes, como los de Alimentando tu Bienestar, Atención Ciudadana, Gastos Funerarios, entre otros, así como el Fondo de Infraestructura Social con el que se pueden financiar obras hidráulicas, de caminos y algunas construcciones para servicios comunitarios.

Resaltó la participación conjunta que se realiza en la entidad en línea con la política de transformación que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que se refleja en las estrategias implementadas para disminuir el rezago social.

En este marco se realizó la dispersión de 267 paquetes alimentarios correspondientes a la cuarta entrega de un total de 25 mil 848 que componen el padrón de beneficiarios del municipio.

También se entregaron 20 tinacos para almacenamiento de agua, 20 paquetes de láminas con sus respectivos barrotes, clavos y polines, si como kits de limpieza para los hogares.

A nombre de esa comunidad, la presidenta del Comité de Bienestar Social, Maritza Daniela Charles Martínez, dio un mensaje de agradecimiento por los apoyos enviados para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de Congregación Caballeros.

También estuvieron presentes el subsecretario de Bienestar Social, Ángel Nájera Ortega; la subsecretaria de Fortalecimiento y Participación Social, Alejandra Félix Ramos; el director regional de la SEBIEN, Juan Esteban Arratia; el comisariado ejidal, Hermelindo Berrones García, y el representante de las personas beneficiarias de los programas, Tomás Hernández García.