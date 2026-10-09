Llega este sábado 10 de octubre la Antorcha Guadalupana a SLM

Este próximo sábado 10 de octubre llega a Soto la Marina la Carrera de la Antorcha Guadalupana que viene acompañada por las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, según lo confirma el Lic. Jaime Guadalupe Castillo Ypiña, quien indica que esta actividad inició el 29 de agosto en la Basílica de la Ciudad de México y tiene como destino final la Catedral de San Patricio en la Ciudad de Nueva York el 12 de diciembre.

La Carrera Guadalupana, que se considera en apoyo a los migrantes, llega a las 2:00 de la tarde del sábado a la entrada de Ejido La Zamorina, dijo nuestro entrevistado, quien refiere que en esta ocasión la antorcha y las santas imágenes solo estarán la noche del sábado en Soto la Marina, precisando que el recibimiento será en la Plaza Mi Pueblito a las 6.00 de la tarde ya que a las 7:00 será la peregrinación a la Parroquia para la Santa Misma y que al concluir la celebración a las 8:00 de la noche habrá un recorrido por todo el pueblo que concluirá a las 6:00 de la mañana.

Indica el Coordinador de la carrera en este municipio, que a las 6:00 de la mañana del domingo se enfilan rumbo al Poblado Tampiquito para estar en la Misa a las 7:30 de la mañana en la Capilla de Nuestra Señora del Refugio de Pecadores y de ahí partirán al Ejido Gutiérrez de Lara para otra celebración religiosa a las 9;00 de la mañana y de ahí seguir rumbo a San Fernando.

El Lic. Jaime Guadalupe Castillo Ypiña, quien tiene 20 años coordinando en Soro la Marina esta carrera, que ya lleva 24 años llevándose a cabo, agradece y reconoce el apoyo que la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez y su familia han brindado durante varios años a la carrera Guadalupana y reitera la invitación a la feligresía católica para que asistan al recibimiento de la Antorcha Guadalupana y a las Santas Imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego este sábado 10 de octubre a las 6:00 de la tarde en la Plaza Mi Pueblito.