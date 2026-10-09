Fortalece ITM coordinación binacional con CBP

Hidalgo, Texas.- Octubre 09 de 2026.- Con el objetivo de mantener un conocimiento directo de la dinámica fronteriza y fortalecer la capacidad de respuesta institucional, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, reforzó la comunicación y coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Esta acción responde a las recientes modificaciones en la política migratoria estadounidense, caracterizadas por el incremento en las acciones de control, el aumento de deportaciones y nuevas disposiciones en materia de visas, ciudadanía y permanencia. Ante esta realidad, la administración estatal atiende no solo los flujos de repatriación, sino los impactos familiares, documentales, laborales y sociales entre las comunidades migrantes.

El director general del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que, en alineación con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, una de las prioridades de atención se enfoca en los hogares mixtos, donde conviven padres mexicanos, hijas e hijos ciudadanos estadounidenses por nacimiento, residentes permanentes y familias que permanecen en Tamaulipas, señalando que ante una eventual repatriación o retorno, la institución está preparada para atender necesidades inmediatas en materia de identidad, documentación, educación, empleo y reunificación familiar.

“Los cambios en la política migratoria de Estados Unidos nos obligan a mantenernos informados, coordinados y preparados. Para el Gobierno de Tamaulipas es fundamental conocer de manera directa la dinámica fronteriza y fortalecer nuestros mecanismos de atención para acompañar a las y los tamaulipecos y a sus familias ante cualquier escenario”, puntualizó Rodríguez Alvarado.

Dada la estrecha relación histórica, económica y familiar entre Tamaulipas y Estados Unidos, el ITM consolida sus líneas de acción prioritarias en la orientación y defensa de derechos, la identidad y documentación de niñas, niños y adolescentes binacionales, la reintegración laboral de personas repatriadas con experiencia técnica o profesional, así como la información sobre programas sociales disponibles para las familias migrantes.

Finalmente, durante la reunión de trabajo celebrada en Hidalgo, Texas, el titular del ITM reconoció la apertura de CBP para mantener canales de comunicación fluida que permitan fortalecer el entendimiento binacional en beneficio de la región, en estricto respeto al ámbito de sus respectivas competencias.