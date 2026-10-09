Este festival es un ejemplo de arte y cultura: Manoella Torres

-La cantante se presentó como parte del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 08 de 2026.- El Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano se vistió de gala con la presentación estelar, la noche de este jueves, de la cantante Manoella Torres, quien hizo vibrar con su voz y talento el teatro Amalia González Caballero que lució pletórico para disfrutar de un magno concierto.

Durante casi dos horas Manoella Torres, conocida en el medio artístico como “La Mujer que nació para cantar”, deleitó a todas y todos los presentes, entre los que se encontraban el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, con su extraordinario repertorio, acompañada por una orquesta de seis músicos y dos coristas que engalanaron la noche ejecutando magistralmente todos los temas.

“Gracias gobernador Américo Villarreal por tomarme en cuenta en este festival que es un ejemplo, con tanta cultura y tanta arte; te felicito de todo corazón y hay que seguir adelante”, expresó Manoella Torres al manifestar su reconocimiento al gobernador del estado por la realización del FICSM 2026.

Manoella Torres arrancó la ovación del público cuando dedicó un momento muy especial para rendir un pequeño homenaje a la cantante tamaulipeca Dulce, a quien recordó como su gran amiga, interpretando el tema “Heridas”.

“Me siento muy feliz, contenta y emocionada de estar en este Festival tan importante en todos los aspectos; es un honor y un privilegio. Quiero que disfruten, esta es nuestra noche, nuestro momento”, dijo al continuar con los temas que la han hecho famosa a lo largo de su carrera.