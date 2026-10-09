Entrega la Alcaldesa uniformes y útiles escolares que mandó el gobernador para alumnos de nivel básico

Gracias a las gestiones de la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, el pasado lunes inició la entrega de útiles y uniformes escolares correspondientes al ciclo escolar 2026-2027, en apoyo a las niñas y niños del municipio, que fueron enviados por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El evento se llevó a cabo en la Escuela Telesecundaria “Adolfo López Mateos” del Poblado Tampiquito, donde se hizo entrega de estos apoyos a los alumnos de este plantel, así como del jardín de niños y la primaria, que contribuyen a que las y los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para continuar con su formación académica.

Esta acción representa un respaldo a la economía de las familias marsoteñas y refrenda el compromiso del gobierno municipal de seguir impulsando acciones en favor de la educación y el bienestar de la niñez.

La presidenta municipal agradeció al Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, por su valioso apoyo y respaldo para hacer posible esta entrega, destacando la importancia de continuar trabajando de manera coordinada en beneficio de las familias de Soto La Marina.

De la misma manera, el director de la telesecundaria, Profr. Francisco Javier de León Arratia reconoció la gestoría de la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, para que Soto la Marina fuera incluida en la entrega de uniformes, agradeciendo al mismo tiempo al gobernador Américo Villareal Anaya por haber hecho llegar estos apoyos a los alumnos de nivel básico del municipio.

Por parte de los beneficiados el agradecimiento estuvo a cargo de la alumna Karen Lizbeth Chico Manzano.

Cabe hacer mención que estas entregas de uniformes y útiles escolares, también ya se han hecho en la Escuela Secundaria Técnica 12, escuela telesecundaria, primaria y kínder del Poblado Las Tunas, en el entendido de que la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez seguirá haciendo lo propio en los demás planteles educativos como lo son preescolar, primaria y secundaria del municipio.