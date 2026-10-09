Entrega Familia UAT útiles escolares en escuelas primarias de Güémez y Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tam.- 9 de octubre de 2026.- Con el propósito de apoyar a estudiantes de educación básica en su formación académica, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de Familia UAT, entregó más de 350 paquetes de útiles escolares a niñas y niños como parte de la colecta “Impulsando Corazones”.

La presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, encabezó la entrega del material educativo en escuelas primarias situadas en comunidades rurales de Ciudad Victoria y Güémez.

El programa “Impulsando Corazones tiene como propósito apoyar a estudiantes en situación vulnerable, para que cuenten con los materiales básicos para su aprendizaje.

En esta oportunidad, el Voluntariado de Familia UAT, hizo entrega de los útiles en las escuelas primarias “Pedro José Méndez” del Ejido la San Juana; “Melchor Ocampo” del Ejido Santa Rosa; “Emilo Carranza” del Ejido Acatlán; “Gral. Luis Caballero” del Ejido Progreso y “Alma Campesina” del Ejido El Rusio de Cd. Victoria.

Asimismo, los universitarios visitaron las escuelas primarias “Pedro José Méndez” del Ejido Otilio Montaño; “Justo Sierra” del Ejido Juan Rincón; “Prof. Olivia Ramírez” del Ejido Fuerte de Portes Gil y “Guadalupe Victoria” del Ejido Rancho Nuevo de Guemez.

Cada entrega representa un esfuerzo continuo para apoyar a la niñez y asegurar que cuenten con las herramientas necesarias para su formación educativa, y con estas acciones, la UAT refrenda su compromiso con el bienestar de las familias tamaulipecas y con la construcción de mejores oportunidades para niñas y niños.