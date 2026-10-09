EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La decisión respecto al nombramiento de los próximos Coordinadores Municipal de la Defensa de Transformación y la Soberanía en los 43 municipios de Tamaulipas está aún durmiendo el sueño de los justos, aunque se asegura que en cualquier momento puede salir la convocatoria…Esta espera está provocando la lógica desesperación de quienes aspiran a este cargo que prácticamente habrá de marcar el rumbo de los próximos candidatos a las alcaldías tamaulipecas…Ya lo declaró el presidente del Consejo de Morena en el estado, Rómulo Pérez, quien adelantó que primero se tendrá que definir el asunto de quienes podrían ser los y las candidatos al Congreso de Tamaulipas…En Soto la Marina podemos mencionar que aspiran la propia alcaldesa GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ, como de igual manera JOSÉ PECERO y JORGE LUIS GUAJARDO REYES, así como JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES y HUGO MIGUEL ROJO entre otros, pero también la tesorera del comité estatal, NORALBA JUÁREZ HERNANDEZ, más algunos que se me escapan de la mente en estos momentos…El tema en cuanto a quien será el elegido y que seguramente debe contar con la anuencia del gobernador, AMERICO VILLARREAL ANAYA reviste la mayor de las importancias para el buen desarrollo de las cosas políticas hacia el interior de la nave guinda marsoteña…Digo esto porque también se genera la mayor de las importancias en el asunto en cuanto a que elemento podría ser receptor del respaldo real y sincero por parte de los demás que también aspiran a la candidatura a la presidencia municipal…Pues de igual manera no es que en estos momentos todos y todas las aspirantes al cargo de la coordinación municipal se puedan sentar de manera amistosa a tomarse unas buenas tazas de café y es que entre algunos la realidad es que ni el saludo formal se atreven a darse aunque haya gente viéndolos…La decisión hasta es probable que ya se haya tomado en estos momentos, sin que esto quiera decir que no pueda haber de aquí al “destape”, algún detalle que le de un vuelco a este asunto y es que en política, esto no se acaba hasta que se termina…Lo cierto es que JORGE LUIS GUAJARDO ha seguido visitando a sus no pocos amigos que ha logrado generar en Soto la Marina a lo largo de su vida personal como en el desempeño de los cargos públicos que ha tenido y bien ha sabido desempeñar…JORGE le entiende a esto y es de los que saben que la política es de circunstancias y claro que espera en lo particular que éstas se den a su favor…Igual de verdad es que la alcaldesa GLYNNIS ya sea por cosas de institucionalidad o por lo que ustedes gusten y manden pero es quien tiene una mayor comunicación con el gobernador del estado…Sin que esto quiera decir precisamente que tenga ya el boleto en la mano…Pero si se tiene que considerar como un importante apartado, el tener el contacto más fluido y permanente así como su amistad, con quien aparte de ser el gobernador es el líder y jefe real del morenismo tamaulipeco…Pues los ganaderos están muy contentos con las precipitaciones pluviales que les han estado cayendo en esta semana aunque de igual manera resaltan que aun falta más lluvia para poder decir que la sequía se ha terminado…Pero bueno la temporada de lluvias apenas inicia por lo que en voz del dirigente de la Asociación Ganadera local, VENANCIO GARZA CEDILLO esperan que sea un cierre de año 2026 óptimo para este últimamente castigado sector…En otro orden de ideas el jefe de telesecundarias en Soto la Marina JOSE MANUEL TIJERINA CASTILLO reconoce el trabajo de gestoría de la presidenta municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ ante el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA para que cientos de alumnos de este municipio estén recibiendo sus uniformes y útiles escolares que de mucho les servirán de apoyo a la economía de sus familias…De manera particular resalta el apoyo que están generando estas acciones a la comunidad estudiantil de los planteles de la zona 17 de telesecundarias a su cargo…Hasta el momento solamente dos funcionarios de primer nivel han causado baja en el gobierno de GLYNNIS…El primero fue RAFAEL LOZANO RAMIREZ quien inició como Director de Educación, cargo que dejó para asumir como responsable del Colegio de Bachilleres de Tampiquito…Y en días pasados sucedió lo mismo con MENDY quien fuera Directora de Recursos humanos y ahora ocupa un espacio similar en la administración de Tampico…Ambos, es decir RAFITA y MENDY salieron en buenos términos con la presidenta municipal quien les agradeció y reconoció el trabajo realizado añadiendo que siempre va a respaldar a sus colaboradores cuando tienen una oportunidad de mejorar en su desempeño profesional laboral…En otro orden de ideas creo que es de reconocerse el trabajo coordinado que se está llevando a cabo entre las diferentes dependencias de seguridad asignadas a este municipio en lo que tiene que ver con las acciones de apoyo al turismo…El pasado fin de semana pude constatar que patrullas de la policía estatal entre otras le daban su apoyo a automovilistas que por diferentes razones se encontraban varados en el tramo de la carretera estatal de Soto la Marina a ciudad Victoria…También las cosas buenas se tienen que destacar…Pues JOSE PECERO anduvo por la capital del país y hasta posteó unas imágenes en las que aparece con destacados morenistas como CUAUHTEMOC BLANCO entre otros…Para nadie es un secreto que PECERO anda trabajando y picando piedra para ser considerado en su momento el candidato de la 4T a la presidencia marsoteña…Le comento que la Lic. ANAHÍ VELAZCO GARCIA acaba de recibir en días pasados importante nombramiento por parte del gobierno federal y es que ahora se viene desempeñando como Secretaria Técnica de la Secretaría de Gobernación con presencia en varios municipios de Tamaulipas…En seguida platicaremos sobre los temas que tienen que ver con esta tan delicada función que viene desarrollando…Esto me lo comentó durante un evento que se llevó en la Escuela Primaria “Alberto Carrera Torres” a cargo del Prof. ALBERTO JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…Por otro lado me dicen que un cierto número de miembros activos del PAN de aquí de este municipio no quieren que en su partido jueguen en el 2027 con un candidato externo…Reportan que según esto van a buscar que los abandere o los represente en las elecciones municipales en la candidatura local, un cuadro que realmente tenga cariño y lealtad por los colores partidistas y que no recaiga en un cuadro que realmente no sienta los colores de este instituto partidista…En fin, allá los azules con sus situaciones internas…Olor a división azul aun no se puede percibir…Sin que esto quiera decir que vayan a ser en su momento un ejemplo de unidad…Esperaremos y diremos…Por otra parte, el dirigente del tricolor JUAN HERRERA de plano ya no les cree a todos los que le expresan sus deseos de competir por el lado de su partido por la alcaldía en las elecciones del próximo año…Por ello es que ya de plano me comentó que no me dirá nada de algún aspirante hasta no estar completamente seguro de sus aspiraciones y así estar en condiciones de hacer una declaración ya oficial en ese sentido…El que no tiene oponente interno es ALFREDO VARGAS quien va en caballo de hacienda por el boleto del Partido Movimiento Ciudadano…Que las jornadas de salud que ha organizado le vayan o no a generar en votos de la gente como agradecimiento, eso es ya otra cosa…Hay gente que agradece este tipo de apoyos, aunque igual también hay quienes se olvidan de estos y al momento de que inician las campañas andan ofreciendo su voto al mejor postor…Alguien piensa lo contrario?… Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…

ULTIMA HORA: Ya al cierre de la edición tuvimos conocimiento que el Partido MORENA había dado a conocer la convocatoria para elegir los Coordinadores Municipales de Defensa de la Transfiormación y la Soberanía, de quienes finalmente se convertirán en los candidatos a las 43 alcaldía de la entidad…El registró quedó abierto desde ayer 8 de octubre y se cierra el 18 de este mismo mes….Él registro de aspirantes será en línea y algunos de los requisitos son: Ser originario del Municipio para el que pretenda participar o tener una residencia efectiva en él, no menor a tres años. La residencia efectiva implica habitar de forma permanente, prolongada e ininterrumpida…No desempeñar un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional o en los Comités Ejecutivos Estatales de MORENA o pertenecer a las Comisiones de Elecciones, de Encuestas, de Honestidad y Justicia, al Instituto Nacional de Formación Política, al Consejo Consultivo y/o pertenecer a la estructura territorial y ejecutiva de la Secretaría de Organización de MORENA en la entidad a la que corresponda el municipio en el que pretende participar; en su caso, deberán presentar la renuncia respectiva…No haber sido condenada o encontrarse cumpliendo condena mediante sentencia firme por delitos relacionados con violencia sexual, de género y/o familiar, acoso, abuso sexual, corrupción o delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas o por faltas administrativas graves, que impliquen la suspensión de sus derechos políticos… No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministras o ministros de cualquier culto…No tener la calidad de deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias o haber cubierto íntegramente los adeudos correspondientes…En caso de ser militante de MORENA, tener pleno ejercicio de sus derechos partidistas y no estar inscrita o inscrito en el registro nacional de personas sancionadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en su caso…