Continúa apoyo a la citricultura con entrega de fertilizante en Llera

Llera, Tamaulipas.- Octubre 09 de 2026.- Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura llevó el beneficio del fertilizante granulado a productores del sector social del ejido Emiliano Zapata del municipio de Llera, donde se entregaron 99 toneladas de este insumo, equivalentes a 3 mil 960 sacos, en apoyo a 321 productores agrícolas.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, encabezó la entrega de estos apoyos, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la producción primaria y contribuir al desarrollo del sector citrícola en Tamaulipas.

Esta acción se realiza a través del Programa S107 Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026, Componente I: Apoyos con insumos y material vegetativo para la producción primaria agrícola, en el concepto de Insumos directos (Fertilizante), con el propósito de respaldar a las y los productores y contribuir al mejoramiento de sus actividades productivas.

Durante el evento, el presidente municipal de Llera, Moisés Borjón Olvera, destacó la importancia de este apoyo para los productores de la región, particularmente para quienes se dedican al cultivo de cítricos.

“Este beneficio es de mucha ayuda para nosotros, porque le va a dar vida a los cítricos. Gracias por ayudar a estas personas que hoy necesitan mucho del respaldo de los gobiernos estatal, federal y municipal”, expresó.

Con la entrega de fertilizante granulado, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura refrenda la continuidad de las acciones de apoyo al sector social del campo, mediante la dotación de insumos que contribuyan a mejorar las condiciones de producción y a impulsar la actividad agrícola en el municipio.

En el acto también estuvieron presentes Alfredo Vanoye Mota, director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura; Carlos Flores, delegado regional de Bienestar Estatal en Llera; Florencio Báez Zapata, comisario del ejido Emiliano Zapata, y Pedro Antonio Castro, en representación de los productores beneficiados.