Climatizarán aulas en el CBTA

Para que los estudiantes puedan tomar sus clases dentro de un agradable clima, en salones del CBTA 271 serán instalados dos nuevos equipos mini split que fueron adquiridos de manera directa por la institución.

Así dio a conocer lo anterior la Lic. Sanjuanita Yareli Walle Banda, directora de esta institución de educación media superior en el municipio, quien refiere que de esta manera se atienden necesidades para beneficio de los estudiantes, destacando el apoyo que se recibe por parte de los padres de familia para las acciones que en este sentido se llevan a cabo.