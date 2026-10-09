Cerrarán telón del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano en la capital del estado, con música de niñas y niños tamaulipecos

-Este domingo 11 de octubre, 98 niños, niñas y jóvenes tamaulipecos, integrantes de las Agrupaciones musicales comunitarias de Tamaulipas, serán los encargados de cerrar actividades del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano con un concierto en el teatro Amalia González Caballero del Centro Cultural Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 09 de 2026.- Para cerrar con broche de oro las actividades del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, la capital tamaulipeca tendrá nuevamente dos eventos de clausura; uno de ellos en el espacio público a las 20:00 horas con el grupo Matute en la Plaza Juárez, previamente el Sistema Tamaulipeco de Agrupaciones Musicales Comunitarias realizará un concierto.

El evento dará inicio a las 19:00 horas en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, del Centro Cultural Tamaulipas, donde 98 niños provenientes de agrupaciones musicales de Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo, San Fernando, Río Bravo y Matamoros formarán parte.

“Será una gran oportunidad para constatar que el trabajo formativo de estas agrupaciones ha dado grandes frutos con niñas, niños y jóvenes; esfuerzos en conjunto con el Sistema Nacional de Fomento Musical del Gobierno de México, que tienen continuidad en nuestro estado gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya”, explicó Héctor Romero- Lecanda, Director General del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

Romero-Lecanda agregó que será también la ocasión para disfrutar de un gran concierto de música mexicana, especialmente centrada en la música que nos identifica como tamaulipecos, bajo la dirección de Roberto Rentería Yrene, coordinador nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El programa musical se desarrollará durante cerca de 50 minutos con obras tradicionales y representativas como Las dos huastecas, La perla tamaulipeca, Chotis Labios de coral y El cuerudo tamaulipeco, por mencionar algunas.

Los 98 niños encargados de dar vida a este gran concierto provienen de agrupaciones como las Orquestas Sinfónicas Comunitarias de Reynosa y Tampico y las Bandas Comunitarias de Nuevo Laredo y San Fernando.

Asimismo, algunos integrantes son del Ensamble de Percusiones Comunitario de Matamoros, el Ensamble Tradicional Comunitario Son Huasteco del Bernal, el Ensamble Tradicional Comunitario Norteños de Río Bravo y Raíces Tamaulipecas, junto con músicos invitados.

La invitación es abierta a las familias de la capital tamaulipeca para que disfruten de este concierto gratuito en el marco del FICSM, dejando de manifiesto la unión del talento tamaulipeco.