Capacitan a personal del Centro de Conciliación Laboral en mediación y validación emocional para consolidar la cultura de paz en Tamaulipas

-La dependencia fortaleció la primera línea de respuesta en la resolución de controversias laborales mediante herramientas de diálogo constructivo e inteligencia emocional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 09 de 2026.- Con el propósito de optimizar la atención a la ciudadanía y dotar de herramientas humanas y técnicas a quienes integran la primera línea de resolución de conflictos laborales, se llevó a cabo con éxito la plática institucional “Servidores Públicos: Constructores de Paz y Mediación, El Conflicto y su Validación Emocional”, dirigida al personal del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas.

El evento, coordinado por la directora de Género e Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Cristina Mayela Lavín Sada, contó con la presencia de 40 asistentes en la sala de juntas del organismo, la conducción estuvo a cargo de la Mtra. Loruhana Jezabel De la Vega Valdez.

Durante la jornada, la justificación central radicó en que los conflictos entre empleadores y trabajadores suelen manifestarse con una alta carga emocional.

Ante este escenario, la labor de los conciliadores trasciende el marco jurídico tradicional para posicionarse como un ejercicio de empatía y contención.

Especialistas de la Dirección de Capacitación en Mediación de la Secretaría General de Gobierno, integrado por Anabel Almazán Botello, Margarita Monserrat Pérez Barrón y Jakelin Gómez Ramírez impartieron la capacitación centrada en tres ejes rectores:

Humanizar la función pública: Garantizar a la ciudadanía un trato digno, imparcial y empático que reduzca el desgaste procesal.

Justicia pronta y restaurativa: Fortalecer las capacidades de mediación para incrementar la eficacia en la firma de acuerdos pacíficos, contribuyendo al mismo tiempo al descongestionamiento de los tribunales laborales.

Impacto en la cohesión social: Entender que una solución armónica en el ámbito laboral abona directamente a la estabilidad económica de los hogares tamaulipecos y a la certidumbre empresarial.

La sesión incluyó un espacio dinámico de preguntas y respuestas que permitió a los asistentes intercambiar experiencias prácticas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado que encabeza su titular, Américo Villarreal Anaya, reafirmó su compromiso con la paz laboral y la justicia social en beneficio de las y los tamaulipecos, bajo los principios de humanismo en el gobierno de la transformación.