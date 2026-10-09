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Anunció la Alcaldesa Glynnis Jiménez que 200 familias marsoteñas se beneficiarán con Viviendas para el Bienestar

2 días ago
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200 familias marsoteñas serán beneficiadas a través del Programa Viviendas para el Bienestar, que lleva a cabo el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tamaulipas, según anuncio que hizo la Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez, durante la sesión de cabildo que se llevó a cabo la mañana del pasado martes.

Dio cuenta la presidenta municipal, que después de la aprobación de un predio a la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) por parte del Gobierno de Soto la Marina y posteriormente hizo lo propio el Congreso del Estado, continúa el proceso para que aplique este programa en Soto la Marina, puntualizando que en su momento se levantará el censo de las familias que pudieran ser beneficiarias con esas viviendas, cuyas obras de construcción podrían iniciar en el 2027.

Puntualizó la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, que de esta manera es como el gobierno a su cargo cumple las promesas de campaña en beneficio de los que menos tienen.

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