Anuncia INJUVE la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2026

-Dirigida a jóvenes de entre 12 a 29 años que contribuyen al desarrollo de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 09 de 2026.- El Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) presentó la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud edición 2026. El anuncio fue encabezado por el director general del organismo, Oscar Azael Rodríguez Perales, durante una conferencia de prensa en el Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX).

“Este certamen representa el máximo galardón que concede el Gobierno del Estado a las y los jóvenes con trayectorias o proyectos destacados que sirven de inspiración para sus comunidades”, afirmó el funcionario estatal.

Rodríguez Perales detalló que esta edición contempla dos categorías por edad: la “A”, para jóvenes de 12 a 17 años, y la “B”, para quienes tienen entre 18 y 29 años. Asimismo, informó que las candidaturas podrán presentarse en diez áreas de participación: Desarrollo Académico; Cultura y Artes; Igualdad de Género y Diversidad; Apoyo al Campo y Desarrollo Rural; Cuidado del Medio Ambiente; Impulso al Emprendimiento; Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad; Cultura Política y Democracia Participativa; Ciencia y Tecnología; y Voluntariado y Compromiso Humanista.

Cada primer lugar por categoría y área recibirá un incentivo económico de 50 mil pesos, un galardón grabado y un reconocimiento signado por el mandatario estatal. En total, se distribuirá un millón de pesos entre 20 galardonados.

Durante la presentación, galardonados de ediciones anteriores compartieron la manera en que esta distinción impulsó sus trayectorias. En ese marco, el INJUVE precisó que la ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo en el mes de diciembre.

El periodo de recepción de candidaturas estará vigente del 09 de octubre al 06 de noviembre a las 23:59 horas. Se precisó que no podrán participar quienes se desempeñen como personas servidoras públicas ni quienes hayan resultado ganadores en ediciones anteriores de este certamen.

Las bases completas de la convocatoria se encuentran disponibles para su consulta en: https://tamaulipas.gob.mx/jovenes/wp-content/uploads/sites/19/2026/10/convocatoria-premio-estatal-de-la-juventud-2026.pdf mientras que el registro en línea se realiza directamente a través del enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ9x1r_D4g_htKDO-6X1CWTaEO1JtdGrhJ4ken-QiWMO–hA/viewform

Finalmente, el titular del INJUVE subrayó que esta iniciativa es posible gracias a la coordinación con la Secretaría del Trabajo, a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes, y al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para proyectar el talento joven en los 43 municipios de la entidad.