Alejandro Avilés rompe su propio récord mundial en los 100 metros planos

Guadalajara, Jalisco.- Octubre 09 de 2026.- El tamaulipeco Gabriel Alejandro “La Flecha” Avilés González estableció este jueves un nuevo récord mundial en los 100 metros planos, categoría T21 Juvenil Mayor para atletas con síndrome de Down, durante su participación en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026.

El Director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, dio a conocer que “Alejandro Avilés registró un tiempo de 13.03 segundos, superando su propia marca mundial anterior de 13.11 segundos, para lograr un nuevo record en esta prueba”.

Virués Lozano destacó que, “este resultado refleja su gran talento, es un premio a su disciplina y dedicación, tanto de él como de su entrenador Humberto del Toro”.

El titular del deporte, destacó que Alejandro Avilés ha contado con el respaldo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y de la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, quienes han brindado apoyo a su desarrollo deportivo.

La delegación tamaulipeca marcha con paso firme en la paralimpiada y busca tener un gran cierre para mantenerse en el top ten nacional.