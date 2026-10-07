Suma Tamaulipas a organizaciones religiosas en la atención a familias con vínculo migrante

El Mante, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- Para miles de familias de El Mante, la migración forma parte de su vida cotidiana y mantiene estrechos vínculos entre Tamaulipas y Estados Unidos. Ante esta realidad, el Gobierno del Estado fortalece los mecanismos de orientación y acompañamiento para atender las necesidades que surgen en torno a la movilidad y los lazos familiares.

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) realizó en El Mante un ejercicio de sensibilización y orientación con representantes de asociaciones religiosas, con el propósito de ampliar los canales de atención y acercar información sobre los servicios disponibles para las familias con vínculo migrante.

El encuentro contó con la participación de Arlett Fuentes Gallegos, directora general de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social, y Martha Patricia Chío de la Garza, presidenta municipal de El Mante, quienes acompañaron este ejercicio de vinculación con representantes de la comunidad.

El director general del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que la atención a las familias migrantes requiere sumar esfuerzos con actores que mantienen una presencia cercana en las comunidades, como las asociaciones religiosas.

“Detrás de cada remesa hay mucho más que dinero: hay trabajo, distancia, sacrificios y una familia que mantiene sus vínculos a pesar de la ausencia”, expresó.

En El Mante, más de 14 mil familias tienen vínculo migrante y reciben alrededor de 3 millones de pesos diarios en remesas. Estas cifras reflejan la importancia de la migración en el municipio, pero también una realidad marcada por la distancia, la separación familiar y la necesidad de mantener vínculos entre quienes viven en Tamaulipas y quienes se encuentran en Estados Unidos.

Para responder a estas necesidades, el ITM cuenta con una Oficina Regional en El Mante, donde se brinda orientación y acompañamiento en trámites relacionados con doble nacionalidad, pasaportes estadounidenses, gestión de visas para adultos mayores, localización de familiares en Estados Unidos, beneficios derivados del trabajo realizado en ese país y atención a personas retornadas.

También se ofrece orientación a las familias receptoras de remesas, facilitando información sobre los servicios y alternativas de atención disponibles.

La incorporación de las asociaciones religiosas a esta estrategia permite ampliar la red de información y acompañamiento, aprovechando su cercanía con las comunidades para identificar necesidades y canalizar a las familias hacia las instancias correspondientes.

Rodríguez Alvarado, dijo que con estas acciones, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes fortalece su papel como articulador de la política migratoria estatal y amplía la presencia institucional en las comunidades donde la migración forma parte de su realidad cotidiana.