Reconoce SET derechos laborales con entrega de 44 nombramientos a trabajadores de la educación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- Con la idea de que todas y todos los trabajadores de la estructura educativa cuenten con certeza laboral, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregó 44 nombramientos de alta inicial para personal con funciones administrativas, de trabajo social, prefectura, niñera e intendencia.

Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación de Tamaulipas, y Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presidieron esta ceremonia, en donde entregaron los nombramientos correspondientes a distintos niveles educativos.

El titular de la SET felicitó a quienes recibieron su nombramiento, los exhortó a dar lo mejor de sí en su nueva responsabilidad y recordó que, gracias a un trabajo conjunto entre la SET y la Sección 30 del SNTE, se sigue avanzando en el fortalecimiento de los derechos laborales del sector educativo.

“Mientras sigamos avanzando, mientras sigamos respondiendo, pues vamos a tener lo que quiere el gobernador Américo Villarreal y la presidenta de México: que la educación sea un derecho para todos, que la educación pública tenga mucha calidad, que tenga una escuela digna, que esté el personal completo y, sobre todo, el ideal de la Nueva Escuela Mexicana: que se forme en el humanismo a las niñas, a los niños y a los jóvenes”, puntualizó.

Por su parte, el líder magisterial pidió a las y los nuevos trabajadores valorar la responsabilidad que reciben y reconocer el esfuerzo del Gobierno Federal, que lidera Claudia Sheinbaum, y del Gobierno Estatal, que dirige Américo Villarreal Anaya, para garantizar un trabajo digno, valorado y mejor remunerado que antes.

De los 44 nombramientos entregados al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) en esta ceremonia, 16 corresponden a funciones de apoyo administrativo, 22 a labores de intendencia, 2 a funciones de niñera, 1 al área de trabajo social y 3 a prefectura, responsabilidades con vigencia a partir del 1 de octubre.

Otras autoridades presentes en la ceremonia fueron el profesor Juan Antonio Rodríguez González, representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE; Nora Hilda de los Reyes, subsecretaria de Educación Básica; Hugo Armando Fonseca, subsecretario de Administración; Sylvia Isabel Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación; y Samuel Alcantar, titular de la Unidad Ejecutiva.