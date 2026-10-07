POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Diputados aprueban controlar compras en efectivo

Trescientos treinta diputados federales (de 500 que integran la Cámara de Diputados) votaron a favor de la Ley de Economía Digital, que le otorga a Hacienda el poder absoluto, de decidir en qué sectores y cuales no, podrá usarse el dinero en efectivo, en pocas palabras se regula la libertad de compra en cash.

¿Que se gana con esto? Tener un control más exacto sobre los ingresos en los diferentes negocios y expendios, es decir, menos evasión fiscal. Al consumidor no le afecta si su dinero es bien habido, digamos que en la rutina doméstica no hay mayor problema, si acaso lo habrá en la adquisición de yates, mansiones y joyas, y eso cuando el recurso no tenga una clara fuente de donde proviene.

Para el ciudadano común no debe tener mayor problema. Pero hay un sector que vive en la informalidad y será muy difícil incorporarlo, usted y yo lo vemos y convivimos con él, todos los días. El que lava el auto, asea el calzado, le pinta la casa, le arregla las goteras, el que vende verdura casa por casa, o a la entrada de los almacenes comerciales, etc.

Este control puede ser el principio de un mecanismo para aumentar el orden fiscal, para que lleguen más recursos al SAT. México antes del salinismo era un paraíso fiscal, desde entonces la SHCP ha avanzado en recaudación.

Por lo pronto habrá cierto rechazo, sobre todo para las clases populares, las más modestas que carecen de una tarjeta de débito, tendrá que adquirir una del OXXO, que también ya están controladas. Por eso para adquirir una, le piden la presentación del INE, y cada movimiento de entrada y salida de dinero es visualizado.

Desde luego hay otro discurso, el que proviene de la bancada opositora, que considera esta modalidad, un acto que cierra la puerta a millones de mexicanos que no tienen un teléfono inteligente, ni una cuenta bancaria, el cuestionamiento está en la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda decrete que solo acepta pagos digitales.

Aun así, en México hay algo que se llama solidaridad, sobre todo en familia y amigos. La modernización de un país no puede ni debe detenerse por obstáculos que pueden salvarse.

EL CASO DE LA GASOLINA. – Desde julio de 2005, los gastos de gasolina sólo son deducibles para el SAT, si estos se pagan con tarjeta, cheque y ahora con transferencia. ¿Por qué esta medida? Igualmente en el caso de consumo en restaurantes, cafés, loncherías etc.

Simplemente, porque era muy fácil conseguir tickets de gasolina entre amigos y familiares para luego gestionar la factura, y lo mismo ocurría en los negocios que expenden alimentos.

Esa experiencia es la que ahora se hará extensiva a otros sectores, y en eso están los señores diputados, integrando cómo y en qué condiciones serán válidos otros gastos para deducirlos ante la SHCP.

Por lo pronto, haga usted sus compras aprovechando la vigencia de las reglas actuales, antes de que desaparezcan como posibilidad.

AMERICO REFRENDA APOYO A COLECTIVOS DE BÚSQUEDA. – Este miércoles 7 de octubre, el gobernador Américo Villarreal Anaya, encabezó una reunión de trabajo con colectivos de búsqueda de personas no localizadas y de atención a víctimas, el mandatario escuchó con gran interés sus demandas y acordó trabajar de manera conjunta con este grupo para obtener mayores y mejores resultados.

El mandatario tras escuchar sus pronunciamientos y hablar con ellos para acordar el apoyo del Estado para avanzar en la búsqueda de sus seres queridos. Villarreal Anaya les expresó: “En este Gobierno se está presente. No somos indiferentes ante su lucha, ni ante el camino que han recorrido”.

El gobernador de Tamaulipas les expresó: “Daremos seguimiento a los acuerdos y seguiremos trabajando con sensibilidad, respeto y humanidad, porque este tema no se debe dejar atrás”.

En esas circunstancias se renovó el ánimo de los colectivos de búsqueda al tener la certeza de que cuentan con el apoyo de la institución gubernamental.

GATTÁS VISITA COL. LINDA VISTA Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA. – El diálogo con los vecinos de diferentes sectores de Victoria, permite al alcalde Lalo Gattás construir soluciones junto a la ciudadanía, sin escritorios, ni intermediarios, el edil llevó su programa itinerante “Tu Voz Transforma, Caminando por Victoria” en esta ocasión a la colonia Linda Vista.

Los habitantes de este sector fueron escuchados y recibieron atención personalizada por parte del alcalde y su equipo de trabajo, el encuentro fue en la Av. Las Torres. El equipo de colaboradores de Lalo, atendieron de manera directa las principales necesidades relacionadas con los servicios públicos, entre ellas recolección de basura, alumbrado público, vialidades, mantenimiento de áreas verdes y suministro de agua potable.

El programa “Tu Voz Transforma, Caminando por Victoria” tiene como misión ir al encuentro de la ciudadanía. En esa consideración el alcalde y su equipo recorren colonias, escuchan directamente a las familias, conocen sus necesidades, canalizan sus peticiones y ofrecen respuesta inmediata. Así ocurrió en la colonia Linda Vista, donde la estrategia de atención territorial impulsada por el alcalde Eduardo Gattás Báez sumó resultados.