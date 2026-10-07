Instalan Unidad de Igualdad de Género en la Auditoría Superior del Estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- La Secretaria de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca, y el auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, encabezaron la instalación de la Unidad de Igualdad de Género de la Auditoría Superior del Estado, para continuar fortaleciendo la perspectiva de género en el servicio público.

Benavides Villafranca agregó que esta acción forma parte del trabajo interinstitucional que realiza la Secretaría de las Mujeres, bajo la visión humanista del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para seguir avanzando en la igualdad sustantiva.

Durante el evento, la funcionaria estatal señaló que avanzar en igualdad también implica desaprender prácticas que durante años se han normalizado y que, sin darnos cuenta, pueden reproducir desigualdades.

Finalmente, destacó que, con esta nueva Unidad, suman ya 54 Unidades de Igualdad de Género en la Administración Pública Estatal, que trabajan de manera permanente para promover espacios más igualitarios.