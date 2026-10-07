Imparte SST curso de capacitación para la Campaña de Vacunación de Temporada Invernal

Para unificar criterios operativos del personal vacunador en todo el Sector Salud.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- Con el objetivo de unificar criterios operativos en las unidades médicas y garantizar la atención a la población sin importar su derechohabiencia, la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) impartió el curso de capacitación para la Campaña Intensiva de Vacunación de temporada invernal, la cual incluye los biológicos contra Influenza y COVID-19, así como las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el Sarampión.

​Por instrucción del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se convocó al personal vacunador del estado con una meta clara: consolidar un solo equipo de salud que aplique los mismos criterios de atención, calidad y calidez en cualquier unidad médica, reflejando una verdadera colaboración interinstitucional.

​Los trabajos de capacitación fueron dirigidos por el jefe del Departamento de Vacunación Universal, Jesús Zarate Torres, quien instruyó, de manera virtual, a más de 300 asistentes de las distintas instituciones del Sector Salud que participarán en esta jornada, la cual dará inicio el próximo lunes 12 de octubre.

​“La campaña arrancará de manera simultánea en todo el estado, bajo la indicación, el respaldo y la visión transformadora del gobernador, Américo Villarreal Anaya, en la cual trabajaremos de forma coordinada con todas las instituciones del sector para la aplicación de estos biológicos, los cuales serán ofertados a toda la población de modo gratuito y universal”, destacó Zarate Torres durante su intervención.

​Durante el curso, se informó que el virus de la influenza cambia cada año, por lo que es vital aplicar una dosis actualizada en cada temporada. Esta vacuna tiene una alta eficacia para evitar casos graves, hospitalizaciones y defunciones, y se aplicará a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas de 60 años y más; mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; y personas de 5 a 59 años con enfermedades crónicas.

​Respecto a la vacuna actualizada contra COVID-19, ajustada a las variantes que circulan actualmente, se detalló que está dirigida a personas de 60 años y más, mujeres embarazadas, personal de salud y población de 6 meses a 59 años con comorbilidades (como hipertensión, diabetes, obesidad y padecimientos cardíacos o pulmonares). También se protegerá a niñas y niños de 6 a 59 meses que nunca han sido inmunizados contra este virus.

​De igual manera, para combatir el Virus del Papiloma Humano (VPH), se aplicará la vacuna nonavalente en dosis única a niñas y niños que cursan el quinto grado de primaria, así como a los menores de 11 años no escolarizados. Además, se vacunará a personas de 11 a 49 años que viven con VIH.

​Por último, Zarate Torres puntualizó que, la campaña incluye la vacuna contra el sarampión, que de acuerdo al análisis de riesgo epidemiológico, en Tamaulipas se vacunará a niñas, niños y adolescentes de 1 a 16 años, un grupo donde se busca cerrar brechas de susceptibilidad para mantener al estado protegido y libre de esta enfermedad.