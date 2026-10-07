Por: Raúl Terrazas Barraza

Congreso de Ciencias Veterinarias

Por los 69 años de formar profesionales de la medicina veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue inaugurado el Congreso de Ciencias Veterinarias y Producción Animal 2026 por la doctora Rosa Acosta González, secretaria académica del equipo rectoral y, por tanto, representante del médico Dámaso Anaya Alvarado.

El Congreso durará tres días, durante los cuales serán analizados los resultados de investigaciones en rumiantes, equinos, pequeñas especies y fauna silvestre, con enfoques dirigidos al diagnóstico, tratamiento e impacto en la producción pecuaria, de acuerdo con el programa dado a conocer poco antes de la inauguración por el director, médico José Octavio Merino Charrez.

Para el inicio de las actividades por el aniversario número 69 de una de las facultades icónicas de la UAT, estuvieron, además de la representante del Rector, el médico Miguel Ángel Guevara Guerrero; el médico Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario del Gobierno del Estado; el ingeniero José Ramón Guerrero Gamboa, Presidente de la Unión Ganadera; el titular del Colegio de Veterinarios, José Vázquez Villanueva; y el Secretario de Vinculación, médico Rogelio Ramírez Flores.

Cabe señalar que es en este mes de octubre cuando cientos de egresados de la Facultad de Veterinaria realizan viaje expreso a Ciudad Victoria para participar tanto en el Congreso de Ciencias Veterinarias como en la cabalgata programada para el próximo sábado, además del concurso de parrilladas, encuentros deportivos y música, mucha música, para que los días de festejos por el aniversario 69 sean agradables en todos los sentidos.

La representante del Rector hizo ver que la escuela de veterinaria es el mejor ejemplo del constante compromiso con la formación de profesionales de calidad, en un escenario donde las ciencias de la producción animal enfrentan grandes retos, mismos que podrán superarse mediante la preparación adecuada de los egresados.

También dijo a los asistentes al inicio del Congreso de Ciencias Veterinarias que la visión humanista y transformadora del Rector Anaya Alvarado propicia una educación pertinente, innovadora y de calidad, factores que tienen como denominador común la generación y aplicación del conocimiento para el desarrollo social.

Hubo en el inicio del Congreso temas relevantes como la situación actual del gusano barrenador en la ganadería mexicana y la reproducción de los bovinos en pastoreo, así como los factores que la afectan, este último expuesto por la investigadora doctora Ivette Rubio Gutiérrez.

Entonces, el punto es que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT comenzó la celebración por los 69 años de su fundación, por cuyas aulas han pasado alumnos que se convirtieron en profesionistas, provenientes de casi toda la República Mexicana y del extranjero, dado que, desde siempre esta institución, de la cual es egresado el Rector Anaya Alvarado y en la que también ha formado parte como docente, ha permanecido entre las mejores del país.

También estuvieron presentes exdirectores de la Facultad de Veterinaria, entre ellos el médico Jorge Luis Zertuche Rodríguez y el doctor Faviano Benavides González.

Los otros

Aun cuando el diputado federal por Victoria, José Braña Mojica, obtenga la representación del comité nacional de su partido para el proceso de selección de candidatos a la presidencia municipal, ello no será garantía para su deseada nominación, aunque sí le dará más margen de maniobra que a sus oponentes femeninas, en especial frente a la diputada local Katalyna Méndez Cepeda.

Para mucho sí servirá su designación: para frenar las alocadas carreras que traen funcionarios municipales como Hugo Reséndez Silva, actual secretario del Ayuntamiento, y el regidor Óscar Narváez Ramos, este último un gran autoconvencido de que puede lograrlo y de que sería mejor alcalde que muchos de los que han pasado por la silla principal del Palacio del 17 Hidalgo.

El comentario obligado sobre los filtros por los que serán pasados un cuarto de millar de prospectos del Partido Verde Ecologista de México, que dirige en Tamaulipas el licenciado Manuel Muñoz Cano, es que esa cantidad de personas parece mera presunción.

La lógica dice que le sobrarán filtros para tan pocas cartas que tiene a lo largo y ancho de la entidad, y en el entendido de que muchos de ellos están en espera de amarrar nominaciones por Regeneración Nacional. Al fin y al cabo, ya cuando ejercen el cargo van a parar al partido en el poder y se olvidan de que fueron verdes.

De todas maneras, las cartas que pueda tener el Verde Ecologista tendrán que depurarse llegado el momento y consensuarse hacia el interior de la coalición partidista que habrá para las elecciones locales, la cual será refrendada dentro de muy poco ante las autoridades electorales, porque eso de que Muñoz Cano se irá solo a las elecciones, la verdad, no resulta creíble, con todo y la senadora Maki Ortiz Domínguez, la vecina de la dirigencia verdista que nunca asiste a su oficina de gestión ubicada en el 8 Olivia Ramírez.

En este mismo punto del Partido Verde, seguidores del empresario matamorense avecindado en Ciudad Victoria desde hace muchos años, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, señalan que le darán un susto a Muñoz Cano, porque tendrán más votos en las próximas elecciones.

Asimismo, de acuerdo con los comentarios realizados en redes sociales por el representante del comité nacional del Partido Movimiento Ciudadano, desplazarán al aspirante a la alcaldía Marggid Rodríguez Avendaño, porque Gustavo Cárdenas Gutiérrez tiene más seguidores.