Estatales

Fortalece COBAT la formación tecnológica con nuevo laboratorio de robótica y electrónica

50 min ago
1 minuto de lectura

Matamoros, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la formación técnica de las y los estudiantes y su vinculación con los nuevos escenarios académicos y laborales, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) inauguró el Laboratorio de Formación Laboral Básica en Robótica y Electrónica de la Extensión Palmitas del Plantel 02 Matamoros.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior y representante de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, destacó que este laboratorio permitirá a las y los estudiantes transformar sus ideas en proyectos mediante la experimentación, la creatividad y la búsqueda de soluciones.

Explicó que el laboratorio está equipado con estaciones de trabajo, mobiliario especializado y tecnología de robótica, y señaló que la incorporación de áreas como la electrónica, el diseño asistido por computadora, la programación y la robótica brinda a las nuevas generaciones herramientas y experiencias relacionadas con los actuales escenarios académicos y laborales.

Reconoció al COBAT y al personal docente por impulsar una enseñanza vinculada con la práctica, la innovación y las necesidades del entorno. Además, invitó a las y los estudiantes a aprovechar este espacio para preguntar, experimentar, proponer e incluso equivocarse, entendiendo que el aprendizaje también surge de los intentos y de la búsqueda de nuevas soluciones.

Subrayó que los proyectos desarrollados en este laboratorio pueden representar para los jóvenes el inicio de una carrera profesional, un emprendimiento o nuevas oportunidades para su futuro académico.

Con la puesta en marcha de este laboratorio, el COBAT refrenda su compromiso con una educación innovadora que fortalece las oportunidades de aprendizaje de la comunidad estudiantil de la Extensión Palmitas, acorde con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Durante el acto protocolario se contó con la presencia de autoridades educativas y municipales, directivos, docentes, madres y padres de familia y estudiantes. Una vez inaugurado el laboratorio, se realizó un recorrido por las instalaciones y una demostración de robótica a cargo de estudiantes y del docente responsable.

50 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Inauguran Congreso de Ciencias Veterinarias en el 69 Aniversario de la FMVZ de la UAT  

59 min ago

Comisión de Agricultura del Senado une esfuerzos por un campo productivo, sustentable y con identidad

20 horas ago

Supervisa ITIFE rehabilitación de la Secundaria General No. 7 en Ciudad Madero

22 horas ago

Gobierno de Tamaulipas reiniciará actividades al aire libre en la Concha Acústica con programación artística del FICSM

23 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button