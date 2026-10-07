Fortalece COBAT la formación tecnológica con nuevo laboratorio de robótica y electrónica

Matamoros, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la formación técnica de las y los estudiantes y su vinculación con los nuevos escenarios académicos y laborales, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) inauguró el Laboratorio de Formación Laboral Básica en Robótica y Electrónica de la Extensión Palmitas del Plantel 02 Matamoros.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior y representante de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, destacó que este laboratorio permitirá a las y los estudiantes transformar sus ideas en proyectos mediante la experimentación, la creatividad y la búsqueda de soluciones.

Explicó que el laboratorio está equipado con estaciones de trabajo, mobiliario especializado y tecnología de robótica, y señaló que la incorporación de áreas como la electrónica, el diseño asistido por computadora, la programación y la robótica brinda a las nuevas generaciones herramientas y experiencias relacionadas con los actuales escenarios académicos y laborales.

Reconoció al COBAT y al personal docente por impulsar una enseñanza vinculada con la práctica, la innovación y las necesidades del entorno. Además, invitó a las y los estudiantes a aprovechar este espacio para preguntar, experimentar, proponer e incluso equivocarse, entendiendo que el aprendizaje también surge de los intentos y de la búsqueda de nuevas soluciones.

Subrayó que los proyectos desarrollados en este laboratorio pueden representar para los jóvenes el inicio de una carrera profesional, un emprendimiento o nuevas oportunidades para su futuro académico.

Con la puesta en marcha de este laboratorio, el COBAT refrenda su compromiso con una educación innovadora que fortalece las oportunidades de aprendizaje de la comunidad estudiantil de la Extensión Palmitas, acorde con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Durante el acto protocolario se contó con la presencia de autoridades educativas y municipales, directivos, docentes, madres y padres de familia y estudiantes. Una vez inaugurado el laboratorio, se realizó un recorrido por las instalaciones y una demostración de robótica a cargo de estudiantes y del docente responsable.