Feria Tamaulipas 2026: la fiesta que reúne lo mejor de nuestra tierra

Del 15 al 26 de octubre, las familias disfrutarán de música, gastronomía y talento de los 43 municipios en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- Tamaulipas está listo para vivir una de sus celebraciones más esperadas: del 15 al 26 de octubre, la Feria Tamaulipas 2026 reunirá en el Recinto Ferial de esta capital espectáculos, gastronomía, juegos y tradiciones, con una programación pensada para que todas las generaciones encuentren algo que disfrutar.

Como parte de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de fortalecer la convivencia familiar, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, promovió una feria accesible y con actividades para todas las edades, donde las familias puedan disfrutar juntas y conocer la cultura, los sabores y el talento de Tamaulipas.

Durante la presentación ante los medios participaron Antonio Varela Flores, Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura; Mariana Álvarez Quero, Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa; Jorge Zamacona, empresario; José Guerrero Gamboa, de la UGRT, y Cuauhtémoc Amaya García, Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal.

Se dio a conocer que los 43 municipios compartirán su riqueza cultural y gastronómica, acompañados por 26 dependencias, más de 100 expositores comerciales y un Pabellón Hecho en Tamaulipas que reunirá a 106 emprendedores, tres cooperativas y un Nodo de Impulso a la Economía Social (NODESS).

La diversión familiar incluirá 40 juegos mecánicos, zona extrema, tirolesa infantil y circo tradicional, con opciones para distintas edades. Por su parte, el área agropecuaria mostrará la riqueza del campo tamaulipeco con una exposición de ganado Brangus y Beefmaster, lienzo charro y espacios dedicados a la agricultura, acuacultura, pesca y emprendimiento rural.

Del 19 al 21 de octubre, la feria ofrecerá recorridos escolares y muestras gastronómicas para acercar a sus visitantes a las tradiciones y los sabores de las distintas regiones del estado. A estas actividades se sumará el Primer Festival del Mezcal y Tequila, el 22 de octubre, con exhibición, degustación y promoción de productos que darán a conocer el trabajo de productores y marcas locales.

La cartelera del Teatro del Pueblo comenzará con La Firma, el 15 de octubre; La Casetera, el 16; María José, el 17; Guerreras K-pop, el 18; Lucha Libre, el 19, y Mi Banda El Mexicano, el 20. Seguirán Bryndis, el 21; El Bogueto, el 22; Invasores de Nuevo León, el 23; Los Mier, el 24, y 90’s Pop Tour, el 25, con acceso general incluido en la entrada a la feria y una Zona con Causa, cuya recaudación se destinará al DIF Tamaulipas.

En el Centro de Espectáculos se presentarán El Mimoso y El Yaki, el 16 de octubre; Remmy Valenzuela, el 17; Alfredo Olivas, el 22; Grupo Firme, el 23, y Espinoza Paz, el 25, con boletos independientes disponibles en www.boletcenter.com. El acceso a la feria costará 50 pesos para adultos y será gratuito para niñas y niños de hasta 1.10 metros de estatura, personas con discapacidad y adultos mayores.

Las puertas abrirán de lunes a jueves de 17:00 a 00:00 horas y de viernes a domingo de 16:00 a 00:00 horas, con venta de entradas en taquillas desde las 12:00 horas y en www.masboletos.mx. La Secretaría de Economía invitó a las familias a consultar la programación en los canales oficiales de Feria Tamaulipas y en www.tamaulipas.gob.mx/feria, y a disfrutar de una celebración que reúne lo mejor de nuestra tierra y el orgullo de ser tamaulipecos.

La Secretaría de Economía refrenda su compromiso de impulsar espacios que fortalezcan la convivencia familiar, promuevan el consumo local y abran oportunidades para las y los emprendedores tamaulipecos, como parte de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de generar desarrollo y bienestar para las familias de Tamaulipas.