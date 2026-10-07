Entregan constancias de capacitación en autoempleo por curso de elaboración de piñatas

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- El pasado 2 de octubre se desarrolló la clausura del Curso de Autoempleo “Elaboración de Piñatas”, enmarcado en la modalidad Tamaulipas Capacita del Subprograma Tamaulipas Emplea, concluyó con la entrega de constancias a 15 becarias y becarios en el Centro Cívico de Ciudad Miguel Alemán, respaldada por un presupuesto asignado de 73 mil pesos.

Esta acción cumple con las políticas públicas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para llevar herramientas de autoempleo, capacitación técnica e ingresos productivos a los municipios de la frontera tamaulipeca.

Durante el mensaje de cierre e inauguración de la exposición de proyectos artesanales, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, subrayó que el fomento al autoempleo permite a las familias consolidar proyectos productivos independientes, impulsando la creatividad, el desarrollo de nuevas habilidades laborales y el bienestar económico de la comunidad.

Los participantes de este curso para la elaboración de piñatas son personas en situación de vulnerabilidad quienes con este tipo de acciones tendrán sus emprendimientos para poder generar recursos propios.

El protocolo contó con la presencia de autoridades del presídium e invitados especiales, integrados por Emanuel Reséndez Gómez, Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral; Consuelo Nayeli Lara Monroy, Directora General de la Oficina del Servicio Nacional del Empleo de Tamaulipas; Ramiro Cortez Barrera, Presidente Municipal de Miguel Alemán; Ernesto Cristóbal Fuentes García, Coordinador de Apoyos Financieros y a la Capacitación; Felipe de Alejandro Rodríguez García, Coordinador de la Unidad Regional de Reynosa del SNE; Andrea Cortez de Cavazos, Presidenta del DIF Municipal de Miguel Alemán; Mayra Treviño Flores, Secretaria de Bienestar Social en el Municipio; David Reséndez Requejo, Coordinador de la Dirección de Grupos Vulnerables; y José Leopoldo Aguilar Leal, responsable del Módulo del SNE en Miguel Alemán.

Con la entrega de estos apoyos de capacitación territorial, la dependencia estatal reafirmó su compromiso de brindar oportunidades reales de desarrollo, avanzando activamente bajo el modelo del gobierno humanista y de la transformación de Américo Villarreal Anaya.