Dialogando

Los sueños mafufos de Pancho

Por Roberto Olvera Pérez

Parece que desde que Francisco ‘Pancho’ Hernández Niño llegó al Congreso del Estado como diputado local por el Distrito XVI, con cabecera en Xicoténcatl (incluyendo municipios como Tula, Jaumave, Bustamante, Casas, Soto la Marina, entre otros) y por Morena de chiripa, hasta cambió de presentación. Ahora le gusta que le digan “Frank”. Sera que la diputación transforma: nuevo nombre, más cariño propio y, dicen con sorna sus críticos, hasta anda muy perfumado y no se quiere empolvar en las comunidades porque para él, el campesino apesta.

Pero mientras “Frank” disfruta las mieles de ser diputado local, ya está pensando en reelegirse. Y ahí es donde comienzan los sueños mafufos de Pancho Hernández.

Sus críticos no se andan con rodeos: “No llegará a la reelección”, “por inepto y creído”, dicen, y porque “no visita su distrito”. Señalamientos políticos fuertes que el diputado tendrá oportunidad de responder con trabajo y resultados, y hasta ahora, no se le ha visto nada en palacio legislativo. No aporta, no debate y mucho menos ha hecho una iniciativa en bien de sus representados.

Porque una diputación no se conserva con perfume, cambio de nombre ni sueños de grandeza. Se conserva recorriendo el distrito, atendiendo a la gente, gestionando y dando resultados. Cosa que no ha hecho.

Así que Pancho puede convertirse en “Frank”, porque muy perfumadito y soñar con otros tres años más. Por favor ya no, dicen por allá en el altiplano tamaulipeco.

Pero para reelegirse, primero tendrá que convencer a los ciudadanos de que merece los que siguen y la verdad está bien cañón que lo nombren e incluso ni en las encuestas aparecerá. Así que tendrá que irse despidiendo ya de esta legislatura local. Pues nada más “no cuajó la gelatina” de Pancho.

NOTAS CORTAS

1.- La plana mayor de Morena en Tamaulipas se movilizó en el marco del 15.° aniversario de la fundación del movimiento, conmemorando los quince años desde su constitución como asociación civil. Los festejos incluyeron asambleas informativas y la participación de los principales liderazgos del estado en los eventos nacionales de celebración. Este miércoles 7 de octubre lo celebraran allá en la Ciudad de México y por nuestro estado van 90 consejeros, al frente el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Que por allá andarán también los alcaldes de Tula y Jaumave, o sea, Rene Lara Cisneros y Manuel Báez Martínez, respectivamente, ya que forman parte de ese grupo selecto de morenistas tamaulipecos. Que por Díaz Ordaz seguramente figurará la alcaldesa Nataly García Díaz y Verónica Aguirre de San Fernando

2.- Que muy contento anda el regidor morenista-sindical del magisterio tamaulipeco en Jaumave, Profr. Jorge Alberto Balderas Mendoza, por el acuerdo del Consejo Nacional del (SNTE), que decidió que la elección para la renovación de la dirigencia magisterial en Tamaulipas, se lleve a cabo una vez que transcurra la elección constitucional del año venidero, por lo que con esto el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, extenderá su período al frente de la misma, fácilmente por un año más, pues lo más seguro es que la convocatoria se lance hasta después de julio, y que la elección sea en octubre, o incluso hasta diciembre, del año venidero, o si no que le siga de frente hasta el 2028, al cabo estamos dialogando.

3.- Adivinanza:

A ver, a ver, ¿Quién es el ex alcalde de Miquihuana que según nos comentó un amigo se metió en la cama y le susurró muy suavemente a su mujer al oído: -Estoy sin calzoncillos. -Y la mujer le contestó: «Déjame dormir, mañana te lavo unos”. A raza no se les pela ninguna.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.