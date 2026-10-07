Destina Tamaulipas recursos para equipar y profesionalizar a prestadores de servicio

– En una primera etapa, se beneficiará a prestadores de servicios turísticos de Soto la Marina, Gómez Farías, Hidalgo y González

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- Con una inversión inicial de 1.2 millones de pesos, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur) impulsa la profesionalización y el equipamiento de prestadores de servicios turísticos y guías de naturaleza en varios municipios, con especial énfasis en comunidades donde el turismo de naturaleza y aventura representa una oportunidad real de desarrollo económico local.

El Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, explicó que el recurso forma parte de un proyecto del gobernador Américo Villarreal Anaya orientado a fortalecer la oferta turística de manera segura, profesional y con mejores estándares de calidad.

A manera de ejemplo, explicó que en Gómez Farías, los guías de observación de aves recibirán binoculares para mejorar los recorridos.

En Soto la Marina, el apoyo está dirigido a prestadores dedicados al avistamiento de aves, mientras que en Hidalgo, en la zona El Chorrito entrega de kayaks para generar nuevos productos turísticos que puedan ser operados por habitantes de la propia comunidad en la presa Pedro José Méndez.

El secretario informó que las y los beneficiarios recibirán capacitación y las certificaciones necesarias para operar de forma segura, este programa de equipamiento busca detonar nuevos productos turísticos y ampliar la oferta de experiencias de naturaleza y aventura en el estado.

Con esta inversión de 1.2 millones de pesos, el Gobierno de Tamaulipas avanza en la profesionalización del sector y en la generación de oportunidades económicas directas para las comunidades receptoras de turismo.

Estas acciones se suman a los esfuerzos del estado por fortalecer el sector, que en 2026 Tamaulipas ha acumulado 153 registros, distintivos y sellos de calidad turística, según datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.