Convoca INJUVE al Encuentro ENERJUV 2026 para impulsar la energía sostenible

-Mediante los ejes de Juventud, Energía y Comunidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Energético y en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), lanzó la convocatoria para el Encuentro ENERJUV 2026: “La Energía de la Juventud, transformando Tamaulipas”.

Este foro reunirá a 180 jóvenes de entre 18 y 29 años de los 43 municipios de la entidad para debatir y construir un modelo energético justo e inclusivo. Sobre esta propuesta, respaldada por el secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, destacó: “buscamos que ENERJUV sea el espacio donde las juventudes expresen sus perspectivas y planteen soluciones reales al desarrollo energético de sus regiones”.

Las actividades abarcarán tres ejes temáticos: Juventud (liderazgo e innovación), Energía (conocimientos técnicos y transición justa) y Comunidad (cultura de paz e igualdad de género). A través de talleres, rallies y círculos de discusión, el evento facilitará el diálogo con el sector público e impulsará proyectos regionales.

El encuentro se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre de 2026 en el Rancho San Gilberto, en Ciudad Victoria. Las y los interesados tienen hasta el 30 de octubre a las 12:00 horas para registrarse en el formulario oficial https://docs.google.com/forms/d/1gqZTCcqMXQuRWOhIkZ3uagFrMxbVEJAQdyirZHWThk/edit?ts=6aa08e13.

Asimismo, las bases completas pueden consultarse en el portal del Instituto https://tamaulipas.gob.mx/jovenes/wp-content/uploads/sites/19/2026/10/convocatoria-encuentro-enerjuv-2026-.pdf

Durante la jornada, se redactará la “Declaratoria Juvenil por la Justicia Energética”, que será entregada al Gobierno del Estado. Al respecto, el titular del INJUVE enfatizó, “este proyecto impulsará la creación de una red estatal de intercambio entre el norte, centro y sur de la entidad para dar continuidad a los compromisos asumidos”.

Finalmente, el comité organizador notificará los resultados de la selección bajo criterios de inclusión, equidad y respeto, asegurando un entorno formativo y transformador para las y los jóvenes tamaulipecos.