Colectivos reconocen apertura de Américo Villarreal para atender búsqueda de desaparecidos

— Representantes de organizaciones destacan el diálogo directo con el gobernador de Tamaulipas y la disposición para construir mecanismos que permitan atender pendientes y dar continuidad a los trabajos

— “El gobernador mostró bastante apertura”, afirmó Graciela Pérez Rodríguez; otras representantes han reconocido el cambio en la interlocución directa con las familias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- Representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reconocieron la apertura del gobernador Américo Villarreal Anaya para escuchar directamente sus planteamientos y avanzar en la atención de una problemática que, señalaron, requiere seguimiento permanente.

Este miércoles, el mandatario tamaulipeco se reunió durante la Mesa de Paz con 18 colectivos de búsqueda y personas independientes que se dedican a localizar a personas desaparecidas en el estado; a su salida del C3, reconocieron la apertura y disposición de Villarreal Anaya para atender esta problemática con recursos y acompañamiento de especialistas.

“El gobernador mostró bastante apertura”, “nos da la certeza de que está trabajando” y “es el primer gobernador que está sentado aquí con las víctimas”, son parte de las expresiones con las que representantes reconocieron la disposición del gobernador para mantener un diálogo directo con las familias.

Edith Pérez Rodríguez, de la Asociación Civil “Voz y Dignidad por los Nuestros”, señaló: “Creo que vamos bien, creo que vamos bien, creo que esta charla con el gobernador nos da la certeza de que está trabajando y que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón”.

Indicó que hay un compromiso del Gobierno del Estado para participar y proporcionar todas las herramientas necesarias para avanzar en la identificación de personas desaparecidas.

La representante del colectivo Milynali Red, Graciela Pérez Rodríguez, subrayó a su vez la apertura mostrada por el gobernador para atender este tema:

“La apertura en este momento nos puede dar pie a que se queden muchas cosas establecidas y no se queden paradas para la próxima administración que venga, es un buen momento para dar seguimiento a todo lo pendiente que hay y el gobernador mostro bastante apertura”.

La representante destacó además el carácter amplio del encuentro, pues, explicó, la conversación no estuvo concentrada en atender los intereses de una sola organización. “La reunión fue más generalizada, más como en beneficio de todos, no en beneficio de un caso particular o de un colectivo en particular; realmente fue de todos los pendientes”, dijo.

La expresión refleja también una de las principales inquietudes planteadas por las familias: aprovechar la apertura existente durante la actual administración para construir mecanismos que permanezcan y permitan mantener los trabajos de búsqueda e identificación más allá de los cambios de gobierno.

Pérez Rodríguez destacó igualmente que existe un compromiso institucional para participar en el fortalecimiento de las capacidades necesarias para atender las demandas de los colectivos.

“Hay un compromiso por parte de ellos de participar en proporcionar todas estas herramientas”, insistió.

Otra de las participantes, María de los Ángeles Rodríguez García, del Colectivo Pirasol, destacó la importancia de las mesas de trabajo planteadas durante el encuentro, ya que permitirán mantener comunicación con las autoridades, recibir información y participar directamente en la construcción de propuestas, particularmente en materia de prevención.

Los reconocimientos expresados este miércoles tienen además un antecedente en el diálogo que Villarreal Anaya sostuvo con las organizaciones en septiembre de 2025.

En aquella ocasión, María Teresa Molina, representante de la Unión de Colectivos de Tamaulipas y de Buscando tus Pasos, destacó que el gobernador Américo Villarreal hubiera cumplido el compromiso de encontrarse directamente con las familias. “Es el primer gobernador —hoy lo decimos— que está sentado aquí con las víctimas”, indicó entonces.

Molina valoró entonces el encuentro como satisfactorio para los colectivos, precisamente por la posibilidad de mantener interlocución directa con el titular del Ejecutivo estatal.

También Silvia Salas Galindo, integrante de colectivos de búsqueda, reconoció en aquella reunión que Villarreal Anaya recibiera personalmente a las familias y destacó la posibilidad de exponer directamente ante el mandatario sus necesidades y preocupaciones.

De aquel diálogo surgieron acuerdos para incorporar representantes de los colectivos a las Mesas Ciudadanas de Seguridad y establecer mecanismos que permitieran identificar y priorizar casos particularmente sensibles que requirieran atención especializada.

Ahora, el nuevo encuentro permitió ampliar la conversación hacia asuntos estructurales, entre ellos las capacidades de identificación humana y genética, las necesidades de personal especializado, los trabajos de búsqueda y exhumación y el fortalecimiento de la infraestructura forense.

También se planteó la construcción en Ciudad Victoria de un memorial para las personas desaparecidas y la instalación de mesas de trabajo que permitan revisar avances y pendientes.

Las representantes de los colectivos mantuvieron al mismo tiempo una posición de exigencia. Sus declaraciones reconocen avances y apertura, pero también advierten que existen necesidades pendientes y que las familias continuarán dando seguimiento a los compromisos.

Para Graciela Pérez Rodríguez, esa apertura ofrece una oportunidad para dejar establecidos mecanismos de largo plazo; para Edith Pérez Rodríguez, el diálogo genera certeza de que se está trabajando; y para representantes que han participado en encuentros anteriores, el hecho de sentarse directamente con el gobernador constituye por sí mismo un cambio en la relación entre las familias buscadoras y el Gobierno de Tamaulipas.