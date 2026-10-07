Acerca ITEA oportunidades educativas a trabajadores de maquiladoras y familias de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2026.- Con el objetivo de sumar esfuerzos para promover, difundir y brindar servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria a las y los trabajadores de la industria maquiladora y sus familias, el Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA) y el Sindicato Local de Trabajadores de la Industria Maquiladora en Nuevo Laredo firmaron un convenio de colaboración.

En las instalaciones de la Casa del Obrero fue donde se verificó este protocolo entre Gloria Guadalupe González González, directora general del ITEA, y Roberto Celestino Flores Huerta, secretario general del Sindicato, quien agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por tomar en cuenta a la organización sindical, ya que sólo trabajando en unidad entre el gobierno, el sindicato y los empresarios se tendrán mejores resultados.

“Darles la bienvenida a la Casa del Obrero es bien importante porque nos interesa seguir preparando a los compañeros que están en la planta. Podemos preparar a los compañeros porque vienen grandes cambios y tenemos que seguir preparándonos”, complementó el líder sindical.

Por su parte, la directora general del ITEA agradeció el compromiso que se tiene en beneficio de los agremiados que puede atender el ITEA en Nuevo Laredo y la vinculación que se tendrá con este convenio, que tiene como propósito principal que quienes no hayan concluido su educación básica lo hagan de una manera honesta, segura y gratuita.

“Queremos acercar a las personas, llevar la educación a través del Instituto de manera gratuita a jóvenes y adultos a partir de 15 años que, por alguna razón, no hayan concluido su educación básica y que están trabajando dentro de las maquiladoras; que sepan que estamos acercando la educación de una forma gratuita y de una modalidad muy sencilla para todas y todos”, puntualizó.

Destacó que estas acciones son posibles gracias al respaldo que el ITEA tiene de parte del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan una visión educativa en donde las y los tamaulipecos tengan las mismas oportunidades y sea la educación la herramienta para la transformación social de México.