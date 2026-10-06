VITAL SUMAR EN OAXACA PARA CORRECAMINOS

-El equipo de la UAT apunta a la cosecha de unidades de para lograr el objetivo de calificar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para Correcaminos es de vital importancia aprovechar al máximo los trabajos en una semana que se hará bastante corta, pues apenas concluya la sesión del martes, se dispondrá a viajar a Oaxaca donde enfrentará a Alebrijes el próximo jueves en el duelo inaugural de la fecha 12.

Gabriel Pereyra encabezó la sesión de este lunes que estuvo marcada por una constante e intensa lluvia que no impidió que el timonel argentino diseñe la estrategia para ir en la búsqueda de unidades en la Verde Antequera.

Una de las fortalezas para la escuadra azulnaranja en este cotejo será su solidez defensiva lograda de forma reciente, pues acumula 180 minutos con la meta imbatible donde, pese a los ajustes que ha tenido que hacer por lesiones, tanto Emiliano Pérez bajo los tres postes blancos y las modificaciones en la zaga con la salida de Dippipa, Oliver Pérez y Gerardo Moreno han demostrado un gran rendimiento, con Catalán y Ortega por los costados.

Correcaminos está a un punto de distancia de zona de calificación y a 3 unidades del top 3, por lo que apelará a sus buenos resultados en calidad de visitante para intentar recuperar el protagonismo planteado por el cuerpo técnico en la presente campaña.

La recta final del torneo marca dos juegos en casa y dos mas fuera de ella, por lo que el compromiso del conjunto universitario es apuntar a su mejor desempeño para hacer lo suficiente que los lleve a cumplir el objetivo planteado de volver a la fiesta grande