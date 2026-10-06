Trabajo coordinado entre gobierno de Américo y Federación fortalece infraestructura carretera de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2026.- El trabajo coordinado que realiza el gobierno de Américo Villarreal Anaya con la Federación fortalece la infraestructura carretera de la entidad, con la incorporación del estado al Programa MegaBachetón 2026, que contempla una inversión federal de 2 mil millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, en entrevista con medios locales, señaló que gracias a la sinergia que existe con el Gobierno Federal y la visión del Gobernador, se rehabilitan tramos carreteros tanto federales como estatales.

“Después de estas lluvias, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continuará con los trabajos en las carreteras federales, en cuanto a nosotros, estamos evaluando cuántos daños hay en los tramos estatales”, refirió el secretario.

Cepeda Anaya señaló que las lluvias han generado la necesidad de realizar una revisión puntual de las condiciones que guardan las vías de comunicación estatales, con el propósito de identificar los puntos que requieren atención y establecer las acciones correspondientes.

Asimismo, agregó que la sinergia entre este gobierno estatal y federal permite atender de manera conjunta las necesidades de la red carretera de Tamaulipas, con acciones encaminadas a mejorar las condiciones de circulación y seguridad para quienes las utilizan.