Tamaulipas, sede del Encuentro Nacional a 25 años del primer Pueblo Mágico: Sectur

-Del 26 al 29 de noviembre, Tampico será el escaparate cultural del país, al recibir a los 177 Pueblos Mágicos de México

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2026.- Con paisajes de ensueño, infraestructura de primer nivel, excelente conectividad y un entorno seguro, Tamaulipas se consolida como sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos. Del 26 al 29 de noviembre, el puerto de Tampico recibirá a los 177 Pueblos Mágicos de México.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, informó que la entidad cuenta con dos municipios en esta categoría. El primer pueblo en obtener la denominación fue Mier, que cuenta con el distintivo desde el 5 de diciembre de 2007. Mientras que Tula tiene ese distintivo desde el 20 de octubre de 2011, cuando fue acreditado como el Pueblo Mágico número 44 de México.

Explicó que Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, celebra 25 años como el primer Pueblo Mágico de México, tras recibir este nombramiento el 5 de octubre de 2001.

Ello luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el 29 de septiembre de 2020 que el 5 de octubre de cada año se celebre el Día Nacional de los Pueblos Mágicos.

Hernández Rodríguez, reiteró que del 26 al 29 de noviembre, Tamaulipas recibirá a representantes de los 177 municipios del país en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que tendrá como sede el puerto de Tampico.

En el desglose por estados: Aguascalientes cuenta con 4 Pueblos Mágicos; Baja California, 1; Baja California Sur, 3; Campeche, 3; Chiapas, 6; Chihuahua, 5; Coahuila, 8; Colima, 1; Durango, 2; Estado de México, 12; Guanajuato, 6; Guerrero, 3; Hidalgo, 9; y Jalisco, 12.

Además, Michoacán, 10; Morelos, 4; Nayarit, 9; Nuevo León, 5; Oaxaca, 6; Puebla, 12; Querétaro, 7; Quintana Roo, 4; San Luis Potosí, 6; Sinaloa, 5; Sonora, 4; Tabasco, 3; Tamaulipas, 2; Tlaxcala, 3; Veracruz, 8; Yucatán, 7; y Zacatecas, 7.

El secretario de Turismo, explicó que entre los atributos culturales e históricos que deben tener, están demostrar historia, leyendas, tradiciones o hechos trascendentes que formen parte de la identidad nacional; contar con espacios arquitectónicos bien conservados y una estética tradicional que refleje el carácter del lugar, además de poseer gastronomía típica, producción artesanal local y festividades recurrentes.