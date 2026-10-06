Supervisa ITIFE rehabilitación de la Secundaria General No. 7 en Ciudad Madero

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2026.- El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) mantiene en proceso los trabajos de rehabilitación en la Escuela Secundaria General No. 7 “Isaac Newton”, en Ciudad Madero, donde las acciones registran un 60 por ciento de avance.

El Director General del ITIFE, Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, realizó una visita de supervisión al plantel para constatar el desarrollo de las obras, que contemplan la rehabilitación eléctrica en general, así como las de los módulos de servicios sanitarios de uno de sus edificios.

El servidor público señaló que para la ejecución de estos trabajos se destina una inversión superior a los 11 millones de pesos, con la finalidad de mejorar las condiciones de funcionamiento de las instalaciones y ofrecer espacios adecuados para las actividades de la comunidad escolar.

Durante el recorrido, Castillo Sagástegui resaltó que la intervención permitirá renovar áreas esenciales para el funcionamiento diario del plantel, contribuyendo a que las y los estudiantes cuenten con instalaciones seguras y funcionales para desarrollar sus actividades académicas.

Con los trabajos en marcha, Castillo Sagástegui indicó que el ITIFE continúa fortaleciendo la infraestructura educativa de Tamaulipas mediante acciones que permiten mejorar las condiciones de los planteles y contribuir a que las y los estudiantes desarrollen sus actividades en espacios dignos y adecuados.