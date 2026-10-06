Se prepara Tamaulipas para el Congreso Internacional de Energía 2026

– El encuentro se realizará del 27 al 29 de octubre en la Expo Tampico y reunirá a especialistas, empresas operadoras, analistas, inversionistas, conferencistas, académicos, estudiantes e interesados en el sector energético

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2026.- El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Energético, organiza una nueva edición del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, un espacio donde convergerá el diálogo y la colaboración entre los sectores, público, privado, social y la academia, para analizar los retos y oportunidades que enfrenta el sistema energético nacional.

Al respecto, el Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, anunció la participación de los embajadores de Australia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, así como de importantes autoridades del sector energético federal, como la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Jorge Marcial Islas Samperio, la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, Elizabeth Mar Juárez y el director general del CENAGAS, Cuitláhuac García Jiménez, todos reunidos para impulsar la energía en Tamaulipas.

En el marco de las actividades que tendrá el Congreso, se realizará una Carrera Atlética de 5 km, como parte del Día Internacional de la Sensibilización sobre el cáncer de mama, asimismo, se realizarán diversas Conferencias Magistrales, Paneles Técnicos y Talleres en materia de petróleo, gas natural, petrolíferos, energías renovables, transición energética, economía circular, innovación, justicia energética y los programas sociales como Electrificación al 100% y Estufas Eficientes de Leña.

Por su parte, la SEDENER expondrá los proyectos energéticos que se consolidan en el estado, como los nuevos proyectos de generación de energías limpias, la siguiente convocatoria de la federación que puede significar más proyectos para Tamaulipas, así como las innovaciones que se desarrollan como las plantas de pirólisis y etanol, junto con las nuevas perspectivas de petróleo y gas, el avance en la infraestructura y las necesidades que requiere el sector.

Para ser parte del CIET 2026 podrás registrarte en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZLHZlveCs0s-288i52n2YR_YMMIMDAELIGcNHCkjT6n7ZoA/viewform