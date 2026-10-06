Respalda Américo Villarreal al tiro deportivo tamaulipeco con mejora de instalaciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2026.- Gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Instituto del Deporte de Tamaulipas y la Secretaría de Obras Públicas realizaron trabajos de mantenimiento y mejora en el área de tiro deportivo de la Unidad Deportiva Siglo XXI de Ciudad Victoria, con el fin de que las y los atletas tengan mejores condiciones para sus entrenamientos.

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, destacó que se pusieron nuevas estaciones de tiro, nueva iluminación del área de blancos y en general así como trabajos de pintura.

“Agradezco al gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, por el respaldo, así como al secretario de Obras Públicas, ingeniero Pedro Cepeda, y a la secretaria de Bienestar, doctora Silvia Casas González, por el apoyo para nuestras y nuestros atletas”, informó.

“A nuestras y nuestros tiradores deportivos les felicito por sus resultados en Olimpiada Nacional, seguiremos buscando apoyarlos”, expresó.

En la justa nacional 2026, la delegación tamaulipeca de tiro deportivo tuvo una destacada actuación, sumando un total de 23 medallas, seis de oro, nueve de plata y ocho de bronce, con lo que el Estado se colocó entre los mejores del país.