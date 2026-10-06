POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Cierran paso al despojo y fortalecen la propiedad privada

Preocupaba a unos y regocijaba a otros la posibilidad de que inmuebles abandonados pudieran pasar al poder de terceros, por el simple hecho de instalarse ahí, y que el legitimo propietario no lo habitara. Esta amenaza a la propiedad privada tenía como actor principal a los municipios, y también a particulares, aunque en el primer caso la posesión era aprovechada para el servicio público, no dejaba de ser un despojo.

Aunque ha existido desde hace mucho tiempo la protección constitucional a la propiedad privada, pero acontecimientos recientes de despojos de la propiedad privada, motivó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitiera esta semana una resolución en el sentido, de que la propiedad privada tiene protección constitucional, y que las autoridades municipales, deben respetar los límites de sus competencias cuando sus decisiones afectan la posesión y el uso de un inmueble.

Una cosa son las atribuciones que tienen los ayuntamientos para atender la problemática de las casas abandonada, y otra cosa es afectar directamente el derecho de propiedad. Los municipios pueden y deben de intervenir frente a problemas originados por el deterioro, por representar un riesgo a los ciudadanos, por inseguridad o insalubridad, pero están muy lejos de tener facultades administrativas para disponer de un inmueble privado.

La primera autoridad que elevó la voz para defender este derecho fue la jefa de gobierno de la Cd. de México, Clara Brugada Molina, que, en el marco de la firma del Código de Ética, Honestidad y Cero Corrupción protocolizado por los integrantes de su gabinete, advirtió que su administración no tolerará sobornos, “moches”, influyentismo, conflictos de interés, nepotismo ni patrimonialismo.

Todavía fue más precisa al afirmar, que la privatización de bienes o espacios públicos será considerada una forma de corrupción, y que, quienes traicionen la confianza pública deberán asumir las consecuencias.

CONMEMORAN 276 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE CD. VICTORIA. – La Capital y Corazón de Tamaulipas arribó a su 276 aniversario de fundación, en el marco de una ceremonia cívica en la que se recordó sus inicios como la de Villa de Santa María de Aguayo, hoy Ciudad Victoria. El acto fue presidido por el presidente municipal, Eduardo Gattás Báez, acompañado de su esposa Lucy de Gattás y de regidores y síndicos, que en conjunto dieron solemnidad al evento.

En esa ocasión se rindieron honores a la Bandera Nacional y al Escudo de Tamaulipas, abriendo espacio a la exposición de una semblanza histórica a cargo del profesor Francisco Ramos Aguirre, quien destacó acontecimientos y personajes que forman parte de la historia de la capital tamaulipeca.

En su intervención, el alcalde Gattás destacó que, desde aquel 6 de octubre de 1750, cuando comenzó a construirse la Villa de Santa María de Aguayo, Victoria se ha consolidado como una de las ciudades que se llevan en el corazón y que, por el empeño, identidad y amor de su gente, se ha ganado el título de la “Flor Consentida” de Tamaulipas.

Lalo Gattás resaltó su sentimiento de orgullo por su origen victorense, y en ese marco convocó a “seguir trabajando más y más fuerte, para cuando llegue el momento de entregar la estafeta, hacerlo con la tranquilidad de saber que entregamos una mejor ciudad”, expresó Gattás Báez.

ESTADO Y FEDERACIÓN MEJORAN CARRETERAS EN TAMAULIPAS. –

Con una inversión federal de 2 mil millones de pesos se impulsará en Tamaulipas el programa MegaBachetón 2026, un esfuerzo coordinado entre el gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya y la federación. Fue el titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, quien señaló, que gracias a la sinergia que existe con el Gobierno de la presidenta Sheinbaum y la visión del Gobernador, se rehabilitan tramos carreteros tanto federales como estatales.

Después de estas lluvias, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continuará con los trabajos en las carreteras federales, mientras se están evaluando cuántos daños hay en los tramos estatales”, precisó el secretario Cepeda Anaya, dado que las lluvias han generado la necesidad de realizar una revisión puntual de las condiciones que guardan las vías de comunicación estatales, con el propósito de identificar los puntos que requieren atención y establecer las acciones correspondientes.

Asimismo, agregó que la sinergia entre este gobierno estatal y federal permite atender de manera conjunta las necesidades de la red carretera de Tamaulipas, con acciones encaminadas a mejorar las condiciones de circulación y seguridad para quienes las utilizan.

OFRECE LA UAT CURSO SOBRE DESEMPEÑO MUNICIPAL. – La Universidad autónoma de Tamaulipas ofrecerá un curso presencial de “Desempeño Municipal: construyendo Municipios”, el cual tendrá lugar el próximo 14 de octubre, participando como ponentes la Dra. María del Rosario Hernández Fonseca, académica investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAT, y el Lic. Carlos Miguel Antonio Contreras Herrera, Jefe del Departamento de Políticas Públicas de la dirección de Desempeño y Fortalecimiento Municipal.

El evento tendrá lugar en el salón panorámico del Centro de Excelencia Victoria del Centro Universitario, con un horario de 10:00 a las 13:00 horas, podemos decir que es un recurso informativo y de asesoría, porque genera conocimiento y transmite experiencias en un escenario donde cada vez es más urgente el recurso de acompañamiento al municipio, dado los avances y transformación que surgen de manera acelerada en este sector del servicio público.

La información que surja en este curso, va a coadyuvar en el diseño y seguimiento de estrategias orientadas a la descentralización municipal y desarrollo de estrategias consideradas dentro de su entorno social. Instala la posibilidad de evaluación de los desempeños, que es el mejor recurso para la mejora continua, incluye las herramientas para la rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública local, y da lugar a una guía consultiva de desempeño municipal.

Este curso es un testimonio del interés de la Universidad en participar y contribuir en mejores desempeños de las instituciones que tienen que