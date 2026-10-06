POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< No por mucho madrugar amanece más temprano.

Ahí tiene Usted que Morena, estará definiendo con anticipación a los coordinadores de la Defensa del partido en los 300 distritos del país, ocho de ellos de Tamaulipas. El primer paso fue el registro de aspirantes que concluyó este 4 de octubre, pero ya entrado en el terreno de los hechos, no es conveniente sacar a la luz pública a estos elementos, que, de acuerdo a sus procedimientos, se convertirán en los candidatos(as) a una diputación federal.

Por su parte, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y ninguno de los partidos restantes han realizado ningún movimiento al respecto. No son los tiempos, adelantar el procedimiento trae desgaste de las cartas jugadoras y riesgo de caer en una violación de las reglas que conforman la ley en materia.

En Morena Tamaulipas, no pudieron proporcionarnos los nombres de los participantes, no de los ganadores por distrito, pero dijeron esperar los resultados que serán dictaminados desde la Cd. de México. Esta información la emitirá el Comité Ejecutivo Nacional, y era de esperarse, puesto que se trata de los integrantes del Poder Legislativo que acompañará a la presidenta Sheinbaum durante los próximos 3 años contados a partir del 1º de septiembre de 2027.

De acuerdo a las reglas preestablecidas, los inscritos no debieron exceder a 6 elementos por distrito, 3 hombres y 3 mujeres, y teóricamente debieron pasar por el tamiz de una encuesta a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones para medir su aceptación.

Ahora ya están inscritos, el siguiente paso, será la selección de uno de ellos por distrito, que de acuerdo a sus mecanismos se convertirá finalmente en candidato en los comicios del 6 de junio de 2027. De este proceso saldrán quienes competirán por 300 lugares de la Cámara de Diputados los 200 restantes lugares son para plurinominales y se atiene a un procedimiento matemático que se deriva de los resultados electorales en los 300 distritos.

No es telenovela, pero si es por episodios. Y Morena, luego de intentar “madrugar” en esta primera parte del proceso, echa reversa, y es lo más conveniente, porque en la batalla electoral cuando se saca la cabeza antes de tiempo, deriva en desgaste, a mayor tiempo en el escaparate mediático, más oportunidad para encontrarle el talón de Aquiles a las y los precandidatos; además, puede dar elementos para acusarlos de violación de las reglas que marca la ley.

De ahí que evoquemos al refranero: “No por madrugar, amanece más temprano”.

UAT Y GOBIERNO SOSTIENEN PROYECTOS CONJUNTOS. – Proyectos articulados entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, benefician de manera importante a la formación de profesionistas universitarios, además de propiciar el desarrollo científico. Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado explicó, que la casa de estudios mantiene proyectos conjuntos con el 70% de las secretarías estatales.

Al reafirmar su estrecha colaboración con el gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, el rector de la UAT destacó, que el clima de seguridad, la certidumbre y el desarrollo que vive la entidad han permitido a la institución alcanzar una cifra histórica de matrícula escolar cercana a los 45 mil estudiantes.

El rector Anaya destacó los notables avances de Tamaulipas en materia de seguridad, salud y educación, que han generado tranquilidad social, la cual no solo beneficia a la ciudadanía, sino que genera el entorno necesario para que la UAT continúe creciendo y redoblando esfuerzos permitiendo recibir cada vez un mayor número de jóvenes.

También mencionó la obra estratégica del ejecutivo estatal en proyectos de gran impacto social, y citó el desarrollo de los puertos marítimos y del Puerto seco; el crecimiento turístico, en los cuales la universidad participa activamente desde el ambiente académico y de investigación.

INFANTILES LAS DECLARACIONES DE ÚRSULA. – Cualquiera tiene un “lapsus” y la diputada de Morena, Úrsula Salazar Mojica, no es la excepción. Resulta que al preguntarle un periodista sobre las versiones que ubican a Chucho Nader como posible candidato y su percepción, la legisladora expresó la seguridad de que su partido Morena está muy sobrado, que está muy sólido en el sur de Tamaulipas.

Y tiene cierta razón sobre la fuerza de su partido, pero no es todo, pesa también y mucho, el candidato, sobre todo si tiene aprobación social, entonces los elementos que participan son: candidato, siglas partidistas y estructura, en el orden que usted quiera, pero en conjunto constituyen la mayor parte de probabilidades de triunfo.

En una jugada limpia, y sin trampas, Nader sería la carta ganadora, tiene estructura, sobraría quienes lo financiaran y tiene nombre. Son pocos los que, pasando por la tentación de las arcas abiertas y pasan la aprobación social, eso además de conocer la problemática de la ciudad y de tener un equipo.

Tampico ya vivió la experiencia de tener un alcalde sin equipo, fue el caso de don Gerardo Gómez Castillo, y por más buena voluntad que tuvo, no logró resolver los problemas de la ciudad, ni siquiera el de la recolección de basura y sabe ¿por qué? Porque llegó al poder contra la voluntad de los priistas, compró la candidatura, llenó las ánforas de votos, porque para eso sirve el dinero, pero nadie del sistema o círculo priista quiso figurar en su equipo, y fue y ha sido el peor trienio de la historia.

Pero se entiende que la diputada Úrsula debe y tiene que defender y creer en su partido, pero no a ciegas.

OTRA OBRA EDUCATIVA DE GATTÁS. – Esta vez fue la Secundaria Técnica No. 54 “General Carlos Salazar” de la colonia La Libertad, la que recibió el beneficio de una techumbre de 610 metros cuadrados, que vendrán a fortalecer el desarrollo de actividades deportivas, la convivencia escolar e incluso las actividades académicas.

El alcalde Lalo Gattás, en compañía de la presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás, arribó al referido plantel, que celebraban con regocijo esta obra. Reunidos personal docente y alumnos en un acto de manifiesta alegría por la construcción de la techumbre.

En esa ocasión, el director del plantel, Mtro. Juan Carlos Gómez de la Fuente, dio a conocer, que esta obra tendrá un nombre especial para la institución: “Compromiso Cumplido”, en reconocimiento a la palabra empeñada y concretada por el Gobierno de Victoria.