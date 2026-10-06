Por: Raúl Terrazas Barraza

La entrañable Ciudad Victoria

Son 276 años de la fundación de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, y de esa cantidad de años, cuando más mal le ha ido al municipio fue con los panistas, que hicieron de todo: bailaron zumba, presumieron que convencerían al gobernador de aquel entonces para que le bajara unas rayitas a su odio por los victorenses y nada lograron.

Tras los malos gobiernos del PAN, se abrió la posibilidad de que llegara otro partido político y, con ello, un expriista que había querido ser diputado y alcalde por el tricolor; sin embargo, se quedó en la raya.

Total, es quien está ahora al frente del cabildo victorense y le queda un año de trabajo, tiempo que podría ser suficiente para sacarse la espina de tantas quejas que existen en su contra, aunque, de acuerdo con los planes ventilados desde hace varias semanas, podría dejar el cargo en manos de Hugo Reséndez Silva para que termine el trienio, ya que el empresario Eduardo Gattás Báez se postulará como candidato a la diputación federal que dejará José Braña Mojica.

A la capital de Tamaulipas y a sus habitantes les fue siempre bien con los gobiernos del PRI, sobre todo cuando se conjugaban las buenas intenciones e ideas de los gobernadores que despachan en esta ciudad por ser el asiento de los poderes estatales.

Por eso se extraña la dedicación que tuvieron personas como el siempre bien recordado contador Óscar Almaraz Smer, el licenciado Jaime Rodríguez Inurrigarro, Alejandro Etienne Llano, Miguel González Salum, Eugenio Hernández Flores, Enrique Cárdenas del Avellano, Pascual Ruiz García, Ramón Durón Ruiz y don Bladimir Joch González.

Asimismo, los gobernadores Enrique Cárdenas González, Emilio Martínez Manautou, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores y ahora el doctor Américo Villarreal Anaya, quien ha destinado recursos presupuestales y materiales para aliviar muchas de las necesidades de los habitantes del municipio.

Siempre que se trata de la capital del estado, el titular del Poder Ejecutivo no vacila ni medio segundo en impulsar las iniciativas o acciones que repercutirán en la mejoría de su infraestructura, el desarrollo urbano, la recuperación de los espacios públicos y que, en términos generales, apunten a la modernización en todos los aspectos.

La razón que tiene el mandatario tamaulipeco para intervenir casi en automático es bien sencilla: su familia paterna es de aquí; por tanto, sus raíces son de esta región y tanto los Villarreal como los Anaya formaron parte de la sociedad victorense generación tras generación.

Mención especial merece el plan de restauración de inmuebles que tiene en marcha el Gobierno de Tamaulipas, entre los cuales habrá de terminarse pronto la sede del Foro de Cultura Digital y Arte Emergente, en donde se encontraba el Cine Avenida, mismo que logró adquirirse a los herederos de la familia Sulaimán Chagnón para restaurarlo y convertirlo en un lugar atractivo para la población, dado que su ubicación es extraordinaria, en plena Alameda del 17, como se conoce a la avenida Francisco I. Madero, en el centro de la ciudad.

Por cierto, la capital de Tamaulipas es ciudad adoptiva de miles de personas que llegaron para cursar una carrera profesional, ya que tiene el don de ser una ciudad educadora; de quienes arribaron por una oportunidad laboral, y de aquellos que migraron de municipios o entidades cercanas por las bondades que posee y que, en general, han aprendido a quererla y respetarla, hayan tomado o no agua de La Peñita.

De la capital tamaulipeca pueden contarse por cientos quienes dieron lo mejor de sí para colocarla, con su trabajo artístico, docente, empresarial o musical, en un sitio destacado, y hasta aquellos que hicieron famosas frases que por años estuvieron en la voz de sus pobladores, como el caso de don Carlos Adrián Avilés Bortolussi, quien señalaba a Ciudad Victoria como una ciudad amable y una ciudad limpia; o bien personajes del arte como el maestro Alejandro Rosales Lugo, que ha impactado con su trabajo más allá de las fronteras de Victoria, Tamaulipas y México.

La entrañable Ciudad Victoria, como dijera uno de los destacados médicos veterinarios que vivió feliz en esta capital: Miguel Ángel Salazar Licea.

Los otros

En virtud del gran significado que tiene el mes de octubre, al caracterizarse como el tiempo en el cual las llamadas campañas rosas son lanzadas al aire con la finalidad de ponderar la prevención de enfermedades como el cáncer de mama, es que ya comienzan a desarrollarse actividades en ese sentido, como el zumbatón con causa denominado Energía Rosa, Dona e Inspira, que echó a andar la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que se llevará a cabo la semana entrante.

Es parte de la responsabilidad social que tiene la institución dirigida por el médico Dámaso Anaya Alvarado y que coincide con las acciones humanistas que promueve la presidenta de Familia UAT, licenciada Isolda Rendón de Anaya, esposa del rector, con la finalidad de sensibilizar sobre la detección oportuna del cáncer de mama durante las conmemoraciones enmarcadas en el Mes Rosa, que en todo el mundo tienen esta característica.

Para que las personas puedan participar en el zumbatón, deberán donar 50 taparroscas de plástico, mismas que serán entregadas a la Asociación Cachito de Luz, A.C., ya que con ellas se podrá respaldar a personas que padecen enfermedades como el cáncer mediante sus tratamientos.

El zumbatón, que es estatal, se realizará en los gimnasios multidisciplinarios de la UAT en Victoria, Mante, Tampico, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. Se espera una gran participación, ya que es a través del ejercicio como se generan espacios que fomentan la prevención, la asistencia al médico y la idea general de que las mujeres cuiden su salud.

Al asistir a los gimnasios de la Universidad, las mujeres deberán llevar en su indumentaria alguna prenda de color rosa para que vaya a tono con la celebración de octubre como el mes identificado con este color.

Es entonces una estrategia con la cual Familia UAT y la institución de educación superior llegan a la población en una fecha significativa para la prevención. Por tanto, la licenciada Rendón de Anaya, junto con su equipo de colaboradoras y colaboradores, promociona la actividad a través de todos los medios posibles, con la idea de que los gimnasios se llenen y que la respuesta de las y los tamaulipecos supere las expectativas.