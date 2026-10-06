Fortalece SET escuelas públicas con mobiliario y equipos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2026.- Con la finalidad de que las y los estudiantes cuenten con las mejores condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregará mobiliario y equipo de cómputo a escuelas públicas en la entidad, informó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

Señaló que, para este propósito, la secretaría proporcionará más de 18 mil artículos a las instituciones educativas, entre mobiliario y equipo de cómputo, para un total de 41 centros educativos de nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, además de algunas supervisiones escolares.

Detalló que entre los artículos que se entregarán se encuentran 14 mil sillas para estudiantes y docentes, mil 450 mesas y escritorios, 359 pintarrones y pizarrones, 350 libreros y archiveros, 650 equipos de cómputo, 600 proyectores, pantallas y equipos de sonido, 240 impresoras y fotocopiadoras, 200 kits de vigilancia, 785 aires acondicionados y ventiladores, y 350 enfriadores de agua y refrigeradores, con una inversión de 40 millones 300 mil pesos.

Resaltó que el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con el sector educativo es trabajar para continuar mejorando en todos los sentidos, invirtiendo más recursos en infraestructura, garantizando las condiciones laborales para las y los docentes y mejorando los niveles de rendimiento académico, como lo refleja la Prueba Tamaulipas Aprende.

“Así es como la educación avanza, así avanza el humanismo mexicano en Tamaulipas, con decisiones que llegan y benefician directamente a las aulas y fortalecen el trabajo de las comunidades escolares en nuestro estado”, enfatizó Valdez García.