Comisión de Agricultura del Senado une esfuerzos por un campo productivo, sustentable y con identidad

La Comisión, presidida por la senadora Olga Sosa, aprobó su Programa Anual de Trabajo 2026–2027, el informe de actividades y un dictamen relacionado con la preservación del maíz nativo

Ciudad de México, 6 de octubre de 2026.— La Comisión de Agricultura del Senado de la República, presidida por la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, celebró su décima reunión ordinaria, en la que aprobó el Programa Anual de Trabajo correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, así como el informe de actividades de la Comisión y un dictamen relacionado con la preservación del maíz nativo, propuesto por la senadora con licencia Verónica Díaz, de Zacatecas.

Durante la reunión, la senadora Olga Sosa destacó que el trabajo de la Comisión debe partir de una visión integral del campo mexicano, que atienda no solamente la producción, sino también el acceso al agua, el financiamiento, la tecnología, la sanidad, la comercialización, la innovación y las condiciones de vida de las comunidades rurales.

El Programa Anual de Trabajo establece como visión continuar con la construcción, desde el Senado, de una agenda legislativa para un campo mexicano productivo, sustentable, resiliente, competitivo e incluyente, con especial atención a la seguridad y soberanía alimentaria, el uso eficiente del agua, la innovación tecnológica, el ingreso de los productores, el relevo generacional y la participación de mujeres y jóvenes rurales.

“El campo mexicano requiere soluciones que reconozcan su diversidad y que articulen producción, bienestar, sustentabilidad, innovación y competitividad”, señaló.

Asimismo, plantea fortalecer el Parlamento Abierto, las mesas técnicas, los foros nacionales y regionales, la vinculación territorial y el seguimiento de las políticas públicas relacionadas con el sector agroalimentario.

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue el dictamen relacionado con la preservación del maíz nativo, tema que la senadora Olga Sosa destacó por su dimensión productiva, ambiental, cultural e histórica.

Al fijar su posición, la presidenta de la Comisión señaló que hablar del maíz nativo es hablar de un alimento milenario, pero también de la historia y de la identidad de México. “El maíz es la raíz. Es cultivo, es alimento. Pero también es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra identidad”, expresó.

Explicó que el dictamen es resultado de un proceso de análisis y revisión en el que se consideraron las opiniones de instituciones competentes y de los distintos actores vinculados con la materia, con el propósito de fortalecer la propuesta y armonizarla con el marco jurídico vigente.

La senadora señaló que la preservación del maíz nativo debe mantenerse vinculada al territorio y a las comunidades que, durante generaciones, han conservado sus variedades y conocimientos.

“Conservar sus variedades significa conservar una parte fundamental de nuestra memoria colectiva, de nuestra cultura y de nuestra capacidad para producir nuestros propios alimentos”, afirmó.

En este sentido, destacó la importancia de que desde el Poder Legislativo se acompañen los esfuerzos institucionales para preservar el maíz nativo como parte de la soberanía alimentaria y del patrimonio biocultural de México.

El dictamen incorpora elementos relacionados con la biodiversidad, la soberanía alimentaria, el manejo agroecológico, la investigación científica y tecnológica y la preservación de los conocimientos tradicionales.

La senadora Olga Sosa afirmó que el trabajo legislativo en materia agrícola debe mirar hacia el futuro sin perder de vista las raíces que han construido la identidad nacional.