Aplican exámenes de educación media superior y fortalecen habilidades lógico-matemáticas en el CEDES Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2026.- Como parte de las acciones encaminadas a garantizar el derecho a la educación y fortalecer los procesos de reinserción social de las personas privadas de la libertad (PPLs), el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Victoria, a través de su Departamento de Educación, Cultura y Deporte, llevó a cabo la aplicación de exámenes del Nivel Medio Superior, etapa 2610 A.

En esta jornada académica participaron 45 PPLs, de las cuales 42 fueron hombres y tres mujeres. Mediante esta actividad se evaluaron sus conocimientos y competencias académicas para contribuir a su avance y continuidad educativa como parte de su proceso de reinserción social.

Asimismo, como parte de la continuidad de los programas educativos que se desarrollan al interior del centro penitenciario, las PPLs participaron en el taller de “Pensamiento Lógico-Matemático”, un espacio orientado al razonamiento crítico y la resolución de problemas mediante ejercicios prácticos y dinámicas de aprendizaje.

Este programa busca fortalecer las herramientas intelectuales y operativas de las y los participantes, promoviendo el aprendizaje continuo como una vía para su desarrollo personal e integral. Con la continuidad de estas actividades, el CEDES Victoria fortalece las acciones educativas, culturales y deportivas dirigidas a la población interna, como parte de su formación académica y proceso de reinserción social.