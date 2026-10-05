Refuerza SET medidas para proteger a estudiantes ante lluvias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Octubre 05 de 2026.-Con el objetivo de cuidar la integridad física de las y los estudiantes, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), en voz de su titular, Miguel Ángel Valdez García, pidió a las madres y los padres de familia a mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y a consultar la información difundida a través de los canales oficiales de Protección Civil estatal y municipal.

“Esperamos durante el día. El llamado a los padres de familia es estar atentos a Protección Civil, que nos vaya indicando para el día de mañana cómo se comporta el fenómeno meteorológico”, precisó.

Señaló que este lunes por la mañana las clases se mantenían de manera regular en todo el estado, a excepción de algunas zonas de Matamoros que presentaban inundaciones, por lo que llamó a las familias de este municipio a estar pendientes de lo que comunique las autoridades municipales de Protección Civil.

“Es a criterio de los papás lo que emite Protección Civil en el área de Matamoros. Eso quiere decir que las escuelas van a estar abiertas y con todos los maestros trabajando, pero que hay condiciones donde quizá unas vialidades para los papás no sean de tan fácil acceso y ahí recomienda Protección Civil ser prudentes y, desde luego, primero la integridad”, enfatizó.

Valdez García informó que hasta el inicio del día de hoy había dos telesecundarias y cuatro primarias afectadas precisamente en dicho municipio, por lo que, ante la contingencia, se implementaron las clases en línea en estos planteles educativos.

Indicó que al momento Protección Civil no ha solicitado que se habilite alguna escuela como refugio temporal, “pero estamos abiertos. Hay que recordar que las escuelas son las que guardan esa posibilidad, dada su condición de infraestructura, y estaremos atentos a esa indicación”, complementó.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, que, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, instruye a trabajar en equipo a las distintas dependencias de gobierno para salvaguardar la seguridad e integridad física de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tamaulipecos.