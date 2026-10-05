Realizan Primera Jornada de Empleo 2026 en Camargo para impulsar la inserción laboral

Camargo, Tamaulipas.- Octubre 05 de 2026.- La realización de la Primera Jornada de Empleo 2026 en el municipio de Camargo acercó 100 ofertas laborales directas para niveles operativo, técnico y profesional en el salón de actos de la Presidencia Municipal, con rangos salariales ofertados de hasta 15 mil pesos mensuales.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, explicó que esta estrategia de vinculación coordinada a través del Servicio Nacional de Empleo responde al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya para llevar oportunidades de trabajo digno y formal a cada región del estado, reduciendo los índices de desempleo y fortaleciendo el desarrollo económico local.

Durante el protocolo de apertura y recorrido por los módulos de atención, Illoldi Reyes enfatizó que la vinculación directa entre las empresas locales e institucionales y las personas buscadoras de empleo permite agilizar los procesos de contratación, reconociendo el esfuerzo conjunto con la iniciativa privada para consolidar espacios de trabajo estables que beneficien a las familias de la zona fronteriza.

El encuentro contó con un presídium de autoridades integrado por Ernestina Perales Ortíz, presidenta municipal de Heroica Camargo; Emanuel Reséndez Gómez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral; Consuelo Nayeli Lara Monroy, directora general de la oficina del Servicio Nacional de Empleo de Tamaulipas; Carlos Ausberto Castillo González, secretario del Ayuntamiento de Camargo; Felipe Alejandro Rodríguez García, coordinador regional del Servicio Nacional de Empleo en Reynosa; Juan José Ramírez Salomé, encargado de la aduana de Camargo; Lorena Garza García, directora del Sistema DIF Camargo; María Elizenda Flores Salinas, síndica municipal; José Sánchez Razo, segundo regidor; Melisa Miranda Orozco, tercera regidora; Dante Alejandro Villarreal Vargas, presidente de la CANACO en Camargo; y Joel Loredo Gómez, empresario local.

Por último, señaló que con la ejecución de estas jornadas territoriales, la dependencia estatal reafirma su trabajo en favor de la estabilidad social y la justicia laboral, avanzando firmemente en la consolidación del gobierno humanista y de la transformación de Américo Villarreal Anaya.